Ünlü Ressam Güneştekin'den Hasankeyf'e Çağdaş Sanat Müzesi

BATMAN'lı dünyaca ünlü Ressam Ahmet Güneştekin, Hasankeyf'e çağdaş bir sanat müzesi kurmak için çalışmalara başladı. Bugün Mimar Emre Arolat ile Hasankeyf'e gelen Güneştekin, yeni yapılacak müze için ön çalışma yaptı.

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin, memleketi Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te çağdaş bir müze kurmak için girişimlere başladı. Mimar Emre Arolat ile Vali Ahmet Deniz'i ziyaret eden Ahmet Güneştekin, daha sonra Hasankeyf'te kuracağı müzenin yerini görmek için bir dizi temaslarda bulundu. Güneştekin, Batman Valisi Ahmet Deniz, Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bayülgen, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile birlikte yeni Hasankeyf'teki yerleşim biriminde Arkeoloji Müzesi içinde yer alacak Sanat Müzesi için incelemelerde bulundu. Geçen ay geldiği Batman'da dünya çapında bir müze için vaatte bulunduğunu belirten Güneştekin, "Bugün yeni müzenin içinde yer alacak Sanat Merkezi için neler yapabileceğimizin ön çalışmasını yaptık" dedi.

AROLAT: ÇAĞDAŞ BİR MÜZE KURACAĞIZ

Daha önce de tarihi ilçe Hasankeyf'e geldiğini belirten Mimar Emre Arolat, Ressam Ahmet Güneştekin'in kuracağı Sanat Müzesi'ne katkıda bulunmayı bir görev bildiğini ifade etti. Arolat, "Burası çok önemli bir coğrafya. Bütün dünyanın aslında gözünün üzerinde olduğu bir coğrafyadır. Buranın gelişmesi ve Türkiye'nin de kültürel hayatı içinde önemli bir noktaya kavuşması mümkündür. Burada dikkatli adım atılması gerekiyor. Hem fiziksel, sosyal olarak hem de kültürel olarak büyük bir potansiyel duruyor. O potansiyeli çok iyi değerlendirmek lazım. Ben de bir mimar olarak daha önce ziyaret etmiştim bu bölgeyi ama bugün tekrar bir hatırlama fırsatım oldu. Yeni yapılan binaları da gördüm. Müze için bir takım fikirlerimiz var. Burada kültürel ve coğrafi yapısıyla uyumlu, onunla yarışmayan ama onun içinde çok uyumlu bir şekilde oturan bir binanın içerisinde, dünyanın da ilgisini çekecek çok önemli bir kültür noktası haline gelecektir" dedi.

ARKEOLOJİK MÜZENİN YANINA ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ

Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin yeni Hasankeyf'e çağdaş bir müze kazandırmak istediklerini belirterek, "Hasankeyf'in bizim belleğimizde önemli bir yeri var. Müze fikri oluşunca ilk aklıma gelen Mimar Emre Adolat oldu. Hem bir birimizin sanat dilimizi çok bildiğimiz, hem dostluğumuzdan dolayı, hem de dünya çapında bir isim olması böyle bir projeye dokunmasının bile çok şey katacağını düşünüyorum. Çünkü burada düşünülen daha arkeolojik bir müze. Tabi arkeolojik bir müze bir coğrafya için çok önemli. Fakat dünyada da birçok benzer müzeler ilgi çekebilmesi için biraz çağdaş sanatla entegre olduğu zaman daha çok ilgi çekiyor. Bu açıdan bir yeni çağdaş sanat müzesi fikrini anlattığım zaman, başta Batman Valisi ve yöneticiler çok sıcak baktı. Muhtemelen bir şekilde bu projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu

Hasankeyf'te müze yerini Ressam Ahmet Güneştekin ve Mimar Emre Arolat ile gezen Batman Valisi Ahmet Deniz ise, "Yeni Hasankeyf butik bir ilçe olacak. İnşaatlarla tarihi eserlerin taşınıp bütünleşmesiyle bölgenin en önemli müzelerden biri olan arkeolojik müze bitti. Tabi Batmanlı hemşerimiz Ahmet Güneştekin ve Emre Arolat Türkiye'nin en önemli mimarlardan biri, burada çağdaş sanatlar müzesi, hemen arkeolojik müzenin yanında projesi var. Bu Hasankeyf'in değerini artacak. Hem arkeolojik müzesi ile beraber bir çağdaş sanatlar müzesini kazandırmak istiyoruz. Tabİ Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle her türlü desteği sağlayacağız." dedi. - Batman