Ünlü Ressam Frida Kahlo'nun Barbie Bebeği Meksika'da Yasaklandı

Meksika'da bir mahkeme ülke ve dünya tarihinin önemli ressamlarından Frida Kahlo'nun Barbie bebeğinin satışını, ailenin başvurusu üzerine yasakladı.

Frida Kahlo bebeği, oyuncak firması Mattel tarafından "ilham veren kadınlar" serisi arasında üretildi.

Ancak Meksikalı ressamın hayattaki yakınları firmanın Kahlo imajını izinsiz olarak kullandığı iddiası ile mahkemeye başvurdu.

Sanatçının büyük yeğeni Mara Romeo, AFP haber ajansına, bebeğin görünümünün "çok açık" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Romero, "Bebeğin özelliklerinin daha çok Frida'ya benzemesini isterdim. Örneğin bunun gibi açık gözlü olmasını değil" dedi.

Kararın ardından da AFP'ye demeç veren Romero, duyduğu mutluluğu "sonunda adalet yerini buldu" cümlesiyle paylaştı.

Bebekle ilgili düşüncesini de "Daha çok Meksikalı bir bebek gibi olmalıydı. Daha koyu bir ten, tek kaş ve bu kadar da zayıf olmamalıydı. Frida bu kadar zayıf değildi. ve Meksika kıyafetleri ile mücevherleri giymeliydi." diyerek anlattı.

Yirminci Yüzyıl'ın en büyük ressamları arasında gösterilen Kahlo, "acıyı ve yalnızlaşmayı" öne çıkardığı oto portreleri ile ünlendi.

Yalnızca Meksika sınırları içinde geçerli olan kararla ilgili Mattel firmasının avukatları henüz "temyiz" süreci ile ilgili bir açıklama yapmış değil.

Aile benzer bir hukuki süreci ABD'de de başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.

1907 1954 yılları arasında yaşayan Kahlo, gençliğinde Meksika Komünist Partisi üyesiydi ve Meksika yerli kültürünü sanatına yansıtttı.

Yaşadığı dönemde cinsiyet kurallarına da meydan okuyarak, pantolon giydi ve erkekler kadar kadınlarla da ilişkli yaşadı. İşlerinde bedeni ile olan acı dolu ilişkisine de yer verdi. Kahlo çocuk felci geçirmiş ve 18 yaşında bir otobüs kazasında ağır yaralanmıştı.

Kahlo'nun bebeğinde bu fiziksel engelleri de gösterilmedi.

Twitter kullanıcılarından biri tek kaşsız Frida Kahlo bebeği için "akıl almaz şekilde uyumsuz" ifadesini kullaıyor.

https://twitter.com/cfishman/status/971934052004528128