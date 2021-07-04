Ünlü oyuncunun kızı görkemli düğünle evlendi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan Severcan'ın kızı sevgili Melis Severcan, uzun zamandır birlikteliğini sürdürdüğü tekstil sanayicilerinin değerli iş insanlarından Vedat Yavuz'un oğlu, Anadolu Gelişim Tekstil'in kurucularından Canset Yavuzile nikah masasına oturdu.

İstanbul Four SeasonsHotel'degerçekleşen düğünde, Volkan Severcan'ınuzun yıllar rol aldığı "Çocuklar Duymasın" dizisi ekibinden çok sayıda katılım sağlanırken, sanat dünyasından da Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Şebnem Özinal, Göksel Kortay gibi birçok ünlüisim de genç çifti yalnız bırakmadı.Gelinin nikah şahitliğini ise Tamer Karadağlı üstlendi.

Şahitlerin ve davetlilerin huzurunda Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Rıza Akpolat tarafından kıyılan genç çiftin nikahında heyecanlı anlar yaşandı. Yazın ilk görkemli düğünü, İstanbul Boğazı'nı karşılayan manzara eşliğindeyaklaşık 450 davetli katılımı ile gerçekleşti. Vakko Millanovaimzalı gelinlik tasarımı ile Melis Severcandavetlilerin beğenisini topladı. LavinEvent'in üstlendiği görkemli organizasyonun yarattığı ambiyans, düğün çiftine ve davetlilere unutulmaz bir tören sundu.

Bir Ömre "Evet" Dediler

Nikah öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melis Severcan ve Canset Yavuz; "Tek bir şey söylemek istiyoruz. Çok mutluyuz ve birbirimizi çok seviyoruz."ifadeleriyle heyecanlarını ve mutluluklarını paylaştı.

Kızlarının Heyecanını Paylaştılar

Volkan Severcan ve Müge Severcan kızlarının mutluluğunu paylaşarak;"Bir kızımız vardı şimdi bir de oğlumuz oldu, böyle güzel bir aile ile hayatımızı birleştirdiğimiz için çok şanslıyız."ifadelerini dile getirdi.

Kaynak: Snob Magazin