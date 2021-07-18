Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti

Oynadığı diziler sayesinde Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkede hayran kitlesine sahip olan İlkin Tüfekçi, bikinili kareleriyle, sosyal medyanın gündemi oldu. İşte detaylar...