Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti
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Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti

Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oynadığı diziler sayesinde Türkiye'nin yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkede hayran kitlesine sahip olan İlkin Tüfekçi, bikinili kareleriyle, sosyal medyanın gündemi oldu. İşte detaylar...

'Kara Para Aşk' dizisiyle büyük üne kavuşan İlkin Tüfekçi, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Bikinili karesini yayınlayan oyuncu, "40 derece sıcakta yanma keyfi" diye yazdı. Kırmızı ve siyah bikini giyen Tüfekçi'ye, fit vücudu ve güzelliği nedeniyle takipçilerinden övgü dolu mesajlar aldı.

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Penelope Cruz'a benzetilen Tüfekçi, bikinili kareleriyle sosyal medyada konuşulan isimlerden oldu. 400 binden fazla takipçisi olan oyuncu, binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti
Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti
Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımları dikkat çekti

Kaynak: Snob Magazin

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