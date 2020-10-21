Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı
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Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı

21.10.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:36

Geçtiğimiz günlerde bir dizi program için Aydın'a gelen ünlü oyuncular Emre Kınay ve Buket Dereoğlu ile aynı karelerde yer alan Aydınlı muhtar Ünal Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Efeler Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları ile yeni bir görünüme bürünen Aydın Boysan Sokağı'nın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti. Efeler Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 'İki Bekar' isimli tiyatro oyununu sahnelemek üzere kente gelen sanatçılar Emre Kınay ve Buket Dereoğlu, Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş, siyasi parti temsilcileri ve Efelerli vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a açılış töreninde eşlik etti. Muhtar Aktaş, sokağın yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Atay'a çiçek takdim ederek, açılış kurdelesini de sanatçılar ile birlikte kesti.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Başkan Atay ve oyuncular Kınay ve Dereoğlu ile temasta bulunarak aynı karede fotoğraf çektiren Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahalle Muhtarı Ünal Aktaş'ın açılışın ardından yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hemen tedavi altına alınan muhtar Aktaş ile birlikte açılışa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarda paniğe neden oldu. Açılışta Aktaş'ın temas ettiği kişilerin karantinaya alınıp alınmayacağı ise merak konusu oldu.

Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı
Ünlü oyuncularla fotoğraf çektiren muhtarın testi pozitif çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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