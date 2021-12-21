ÜNLÜ OYUNCULARIN YER ALDIĞI 'HIRSIZ' BİLECİK'TE SAHNELENDİ

BİLECİK (Habermetre) - İtalyan muhalif tiyatronun usta yazarı Dario Fo'nun ölümsüz eseri Hırsız, Bilecik'te sahne aldı. Tecrübeli oyuncu Füsun Demirel'in çevirisi ve başarılı oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Bilecik ; kültür sanat etkinliklerinin yoğun geçtiği Aralık ayında başarılı bir tiyatro oyununa daha ev sahipliği yaptı. İtalyan muhalif oyun yazarlarından Dario Fo'nun kaleminden çıkan politik güldürü Hırsız, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi. Usta oyuncu Füsun Demirel'in çevirisi ile sahne alan tek perdelik oyun izleyenlere eğlenceli bir akşam yaşattı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ SAHNEDE!

Hırsız adlı oyunda; Umut Oğuz, Tuna Arman, Somer Karvan, Hülya Şen, Suat İnal, Gökçe Çiçek Özülkü gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Bir politikacının evine giren hırsızın başından geçen trajikomik olayları anlatan Hırsız, Türkiye'de ilk kez sahneleniyor. 1997 Yılı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi muhalif yazar Dario Fo'nun eserinden uyarlanan oyun, tecrübeli oyuncu Füsun Demirel'in çevirisiyle sahneleniyor.

Geceye eşi Serpil Şahin ile katılan Belediye Başkanı Semih Şahin, bu tür kültürel etkinliklerin Bilecik için önemli olduğunu, belediye olarak her zaman kültür sanat etkinliklerine destek olacaklarını belirtti. Sanata ve sanatçıya verilen değerin şehirlerin gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu belirten Başkan Semih Şahin, oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Bilecik Belediyesi kültür sanat etkinliklerinde mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam ediyor. Bilecikli vatandaşlar, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan etkinliklerin tarih ve bilgilerini belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edebilirler.

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