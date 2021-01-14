Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde birçok oyuncuya ödüllerini teslim etti. Törende Ebru Özkan, Burak Özçivit ve Kenan İmrizalıoğlu ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nde birçok oyuncu farklı kategorilerden ödüllere laik görüldü. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde oyunculara ödülleri bizzat verdi.
ATV OYUNCULARI TÖRENE DAMGA VURDU
Televizyon dizisi kategorisinde ATV'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde ATV'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde ATV'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmrizalıoğlu, ödüle layık görüldü.
2019 RTGD ÖDÜLLERİ KAZANANLARI ŞU ŞEKİLDE:
YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK
YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ - BLOOMBERG HT
YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI
BİRİNCİ SAYFA- CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER
YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI
SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR
YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI
HERCAİ - ATV
YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI
EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D
YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI
BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV
YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV
YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI
ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE SEANS ÖNCESİ - A PARA
YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV
YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI
YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK
YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER
YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI
POLİS RADYOSU
YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI
MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ
YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI
KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR
YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7
CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ
DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV
NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ
ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D
MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ
AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV