Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu
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Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu

14.01.2021 12:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde birçok oyuncuya ödüllerini teslim etti. Törende Ebru Özkan, Burak Özçivit ve Kenan İmrizalıoğlu ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödülleri'nde birçok oyuncu farklı kategorilerden ödüllere laik görüldü. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde oyunculara ödülleri bizzat verdi.

ATV OYUNCULARI TÖRENE DAMGA VURDU

Televizyon dizisi kategorisinde ATV'den Hercai, kadın oyuncu kategorisinde Kanal D Hekimoğlu dizisinden Ebru Özkan, erkek oyuncu kategorisinde ATV'den Kuruluş Osman dizisinden Burak Özçivit, yarışma programı kategorisinde ATV'den Kim Milyoner Olmak İster programıyla Kenan İmrizalıoğlu, ödüle layık görüldü.

2019 RTGD ÖDÜLLERİ KAZANANLARI ŞU ŞEKİLDE:

YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK

YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ - BLOOMBERG HT

YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI

BİRİNCİ SAYFA- CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER

YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI

SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR

Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu

YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI

HERCAİ - ATV

YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI

EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D

Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu

YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI

BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV

Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu

YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV

YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI

ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE SEANS ÖNCESİ - A PARA

YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV

YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI

YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK

YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER

YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI

POLİS RADYOSU

YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI

MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ

YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI

KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR

YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7

CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ

DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV

NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ

ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ

AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV

Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu

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