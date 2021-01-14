Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni'nde birçok oyuncuya ödüllerini teslim etti. Törende Ebru Özkan, Burak Özçivit ve Kenan İmrizalıoğlu ödüle layık görüldü.