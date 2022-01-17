Ünlü oyuncular Buca'da sinemaseverlerle buluştu

DOĞAL platosu sayesinde sinema sektörünün gözde ilçelerinden biri olan Buca'da, sanat yatırımları devam ediyor.

İZMİR (Bültenler) - Kadın Yönetmenler Festivali, Balkan Panorama Film Festivali ve İzmir Kısa Film Festivali gibi köklü festivallere ev sahipliği yapan Buca Belediyesi, sektörün tanınmış isimlerini de kentteki sinemaseverlerle buluşturuyor.

Kenti sanatın merkezi haline getirmeyi hedefleyen Buca Belediyesi, birbirinden önemli etkinliklere imza atıyor. Yaylacık ve Dumlupınar mahallelerinin sokakları, Levanten evleri, köşkleri ve Kızılçullu Su Kemerleri gibi tarihi ve kültürel noktaları ile eşsiz bir yere sahip olan Buca, sinema sektörünün gözünü kente çevirirken Buca Belediyesi de beyaz perdeye desteğini sürdürüyor.

Türkiye sinemasında kadın yönetmen sayısını arttırmayı ve genç kadın yönetmenlerin teşvik edilmesini hedefleyen Kadın Yönetmenler Festivali, duayenleri buluşturan Balkan Panorama Film Festivali ve Türkiye'nin en önemli kısa film festivallerinden İzmir Kısa Film Festivali gibi çok önemli festivallerin ev sahipliğini yapan Buca Belediyesi, sektörün önemli isimleriyle söyleşiler de düzenleniyor.

DİYALOG FİLMİ EKİBİ GENÇLERLE BULUŞTU

Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi de bu söyleşiler kapsamında, genç sinema tutkunlarını 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Diyalog" filmi ekibiyle buluşturdu. Söyleşide, gençler filmin yönetmeni Ali Tansu Turhan ve oyuncular Ushan Çakır ile Hare Sürel'e sinema hakkında merak ettiklerini sordu.

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