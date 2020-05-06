Ünlü oyuncudan şaşırtan Beren Saat itirafı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü oyuncudan şaşırtan Beren Saat itirafı!

Ünlü oyuncudan şaşırtan Beren Saat itirafı!
06.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:13

Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadale eden Bengi Öztürk, menajeri Selçuk Kaya'nın Instagram'daki canlı yayınında Beren Saat hakkında açıklamalarda bulundu

Bengi Öztürk, 2003 yılında Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katılmış, Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadele etmişti.

'Küçük Gelin', 'Yalancı Bahar', 'Ege'nin Hamsisi' gibi birçok dizide rol alan Bengi Öztürk menajeri Selçuk Kaya'nın Instagram'daki canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"ABLA-KARDEŞ GİBİ OLMUŞTUK"

Bengi Öztürk, "Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk. Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik. Hayat işte! Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır" ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYI DÖRDÜNCÜ OLARAK TAMAMLAMIŞTI

2004'te yayınlanan 'Türkiye'nin Yıldızları' programında yıldızı parlayan diğer isimler ise Beren Saat ve Engin Akyürek olmuştu. Beren Saat kadınlarda ikinci, Engin Akyürek de erkeklerde birinci olmuştu. Aynı yıl yarışmada yer alan Bengi Öztürk ise yarışmayı dördüncü olarak tamamlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Magazin
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Magazin
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik Magazin
Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Magazin
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı Magazin
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum Magazin
Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı
Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen, göğüs itirafıyla şaşırttı
Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen, göğüs itirafıyla şaşırttı
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan güzellik salonlarının açılacağı tarihi verdi, ilk randevuyu Ece Seçkin aldı
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Karantina günlerini İzmir'deki evinde geçiren Gizem Karaca, organik tarıma başladı
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Pınar Altuğ çok sert çıktı: Eşime ve kızıma uzanan dili koparırım
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan ile yeniden evleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Bülent Ersoy Hatice Çarpar Gülşen Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Türk Lirası Galatasaray
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncudan şaşırtan Beren Saat itirafı! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 14:17:27. #1.14#
title