Ünlü oyuncudan kötü haber geldi

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi. İşte usta oyuncunun son durumu...

Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz'la çektiği reklam filminde fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncu, daha sonra gittiği tatilde de baygınlık geçirdi.

BEYNİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde 51 yaşındaki Hülya Duyar'ın beyninde büyük bir tümör tespit edildi. Duyar'ın rahatsızlığını öğrenen sanatçı dostları hemen seferber oldu. Hülya Duyar'ın çarşamba günü ameliyat olacağı öğrenildi.

HÜLYAR DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 26 Haziran 1970 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır. 2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır.

Kaynak: Snob Magazin