Ünlü oyuncudan denizde taciz skandalı
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Ünlü oyuncudan denizde taciz skandalı

Ünlü oyuncudan denizde taciz skandalı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaz sezonuyla birlikte Ege Bölgesi'ne tatilciler akın etti, fahiş fiyatlarla gündeme gelen beldeler son dönemde taciz ve tecavüz haberleriyle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yaşanan tecavüz olayının ardından bir rezalet de Çeşme'den geldi. M.C. adlı genç kız, 18 Temmuz akşamı Çeşme'de bir mekanda M.Ç. adlı ünlü bir oyuncuyla tanıştı. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde denize girdi. Ardından çığlık atarak yardım isteyen genç kız, taciz edildiğini söyledi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göer; Bodrum'da yaşanan tecavüz olayını Günaydın geçtiğimiz günlerde manşete taşımış ve çok ses getirmişti. Bu olayın şoku atlatılmamışken bu kez de Çeşme'de korkunç bir gece yaşandı. M.C. adlı genç kız, tatil yapmak için geçtiğimiz günlerde soluğu Çeşme'de aldı. Geçen pazar da DJ Mahmut Orhan'ın sahne aldığı mekana gitti. Tek başına eğlenen M.C., burada oyuncu M.Ç. ile tanıştı.

M.C. ile M.Ç., gecenin ilerleyen saatlerinde denize girdi. Bir süre sonra kumsalda çığlık sesleri yükseldi. Üzerinde kıyafetleri olmayan genç kız, taciz edildiğini ve çok korktuğunu söyleyip yardım istedi. Çevredekiler genç kıza önce kendi kıyafetlerini verdi, daha sonra da onu hastaneye götürdü. Burada biraz sakinleşen M.C., ardından Alaçatı Polis Merkezi'ne gidip şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncudan denizde taciz skandalı
Ünlü oyuncudan denizde taciz skandalı

Kaynak: Snob Magazin

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