Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı
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Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı

13.03.2021 00:23 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:46
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinaya alınan Tanrısevsin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkın ardından uzun bir sessizliğe bürünen Yağmur Tanrısevsin, kendisini iyi hissetmemesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ünlü oyuncu, evinde karantina altına alındı. Tanrısevsin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

OĞUZHAN KOÇ'UN TEPKİLİ YAĞMUR TANRISEVSİN YANITI

Öte yandan geçtiğimiz gün sevgilisi Demet Özdemir'le Emirgan'da baş başa yemek yiyen Oğuzhan Koç'a mekan çıkışı Yağmur Tanrısevsin sorusu sorulmuştu. Koç, eski sevgilisinin kendisinin tüm arkadaşlarını sosyal medya hesabından çıkarması ile ilgili soru soran muhabire, "Çok ayıp artık bu yapma, yapma" diyerek tepki göstermişti.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı
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