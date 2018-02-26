Ünlü Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi

Ünlü Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi

Güzel oyuncu Sezin Akbaşoğulları, yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı. İkili aşka gelip öpüşürken görüntülenmekten de kaçamadı.

Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, önceki akşam Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi.

ETRAFTAKİLERE ALDIRMADILAR

Nişantaşı'nda bir kafede koyu bir sohbetin içinde olan sevgililer, bir ara aşka geldi. Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, etraftaki bakışlara aldırış etmeden öpüşmeye başladı. Mekanın dış kısmındaki koyu sohbetin ardından içeriye geçen ikili, mekanda yaklaşık 3 saat kaldı.

İşte ikilinin o anları:


Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

  • SİBGATULLAH SEYFULİSLAM(İSLAMIN KILICI):
    HANİ BEN CİMERE YAZMIŞTIM POLİS CEZA KESİYOR DU?BUNLARA CEZA YOK MU?ÇEŞİTLİ ADLARLA ÇIKAN NA MÜTENAHİ GAZETE. AYRILIK TOHUMUNU BOL BOL ATIYOR MEMLEKETE. KÖPEK YETİŞTİRMEK İÇİN TOPRAĞIMIZ GAYET MÜNBİT BULARAK FUHUŞ SATIYOR SALMA GEZEN BİR SÜRÜ İT. SÖVÜYOR YÜCE İSLAM DİNİNE 5-10 MASKARA ALKIŞLANIYOR. NESLİ HAZIR BUNU VİCDANİ HÜRRİYET SANIYOR!
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • HABERE GEL HABEREE:
    Ünlü oyuncu derken ??? İlk defa duydum adını ayrıca bizene bundan milletin derti kendine yeter bo yapmayınn
    Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.