Ünlü Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi

Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, önceki akşam Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi.

ETRAFTAKİLERE ALDIRMADILAR

Nişantaşı'nda bir kafede koyu bir sohbetin içinde olan sevgililer, bir ara aşka geldi. Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, etraftaki bakışlara aldırış etmeden öpüşmeye başladı. Mekanın dış kısmındaki koyu sohbetin ardından içeriye geçen ikili, mekanda yaklaşık 3 saat kaldı.

İşte ikilinin o anları: