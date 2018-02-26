Ünlü Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi
Güzel oyuncu Sezin Akbaşoğulları, yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı. İkili aşka gelip öpüşürken görüntülenmekten de kaçamadı.
Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, önceki akşam Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi.
ETRAFTAKİLERE ALDIRMADILAR
Nişantaşı'nda bir kafede koyu bir sohbetin içinde olan sevgililer, bir ara aşka geldi. Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, etraftaki bakışlara aldırış etmeden öpüşmeye başladı. Mekanın dış kısmındaki koyu sohbetin ardından içeriye geçen ikili, mekanda yaklaşık 3 saat kaldı.
İşte ikilinin o anları:
YORUMLAR (8)
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edep yahu edepCevap Yaz Yayından Kaldır
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HANİ BEN CİMERE YAZMIŞTIM POLİS CEZA KESİYOR DU?BUNLARA CEZA YOK MU?ÇEŞİTLİ ADLARLA ÇIKAN NA MÜTENAHİ GAZETE. AYRILIK TOHUMUNU BOL BOL ATIYOR MEMLEKETE. KÖPEK YETİŞTİRMEK İÇİN TOPRAĞIMIZ GAYET MÜNBİT BULARAK FUHUŞ SATIYOR SALMA GEZEN BİR SÜRÜ İT. SÖVÜYOR YÜCE İSLAM DİNİNE 5-10 MASKARA ALKIŞLANIYOR. NESLİ HAZIR BUNU VİCDANİ HÜRRİYET SANIYOR!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Çokta ünlü değil,,,hatta hiç değilCevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Ünlü oyuncu derken ??? İlk defa duydum adını ayrıca bizene bundan milletin derti kendine yeter bo yapmayınnCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Kim ki bu? TanimiyoruzCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır