Ünlü Oyuncu Pelin Akil, Paylaşımıyla Takipçilerini İkiye Böldü!

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir süredir hamile olduğu konuşulan ancak iddiaları yalanlayan Pelin Akil, geçtiğimiz hafta Instagram sayfasından bebek beklediğini duyurmuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ANNE OLACAKSIN"

Ünlü oyuncu Pelin Akil IInstagram hesabından yaptığı paylaşımla büyümeye başlayan karnının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Akil'in bazı takipçileri paylaşımı beğenirken, bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Akil'in bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzel bir anne olacaksın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ya bu ne rezillik böyle insanda biraz mahremiyet olur." yorumunu yaptı.