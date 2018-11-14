Ünlü Oyuncu Pelin Akil, Paylaşımıyla Takipçilerini İkiye Böldü!

Ünlü Oyuncu Pelin Akil, Paylaşımıyla Takipçilerini İkiye Böldü!

Hamileliğinde 13 haftayı geride bırakan oyuncu Pelin Akil, belirginleşen karnını takipçileri ile paylaştı. Akil'in paylaşımını, bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.

Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Bir süredir hamile olduğu konuşulan ancak iddiaları yalanlayan Pelin Akil, geçtiğimiz hafta Instagram sayfasından bebek beklediğini duyurmuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ANNE OLACAKSIN"

Ünlü oyuncu Pelin Akil IInstagram hesabından yaptığı paylaşımla büyümeye başlayan karnının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Akil'in bazı takipçileri paylaşımı beğenirken, bazı takipçileri tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Akil'in bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzel bir anne olacaksın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Ya bu ne rezillik böyle insanda biraz mahremiyet olur." yorumunu yaptı.

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YORUMLAR (8)

  • YAV ARKADAŞ:
    Yani ne olmuş kadın ne güzel hamile olmuş onu sevenleriyle takip edenleriyle paylaşmış niye bunu terbiyesizliğe ya da marifetliğe vuruyorsunuz. Başka birinin mutluluğuyla biraz sevinin yav herşeye burun kırma,herşeye bi söz yetiştirme uğraşı nedir bu memlekette başladı.
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  • SU:
    Rabbim sağlıkla kucağına almayı nasip etsin. Milletin yaptıklarının yanında bu masum bir hareket. Ahlak bekçileri onları eleştirsin.
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  • FAİK:
    Gebe kalmak marifetmiş gibi karnını açıp fotoğraflar. Doğurduktan sonra sanki dünyanın en güzel çocuğu kendi çocuğuymuş gibi yine Fotoğraflar. Millet de işi gücü bırakıp beğeni yağmuruna tutar. Sanırsın ekmeğimizi bunlar veriyor. Ben bu teknolojiyi bu yaşam tarzlarını sevemedim arkadaş
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