Ünlü Oyuncu Özge Borak, Cesur Mayosuyla Defileye Damga Vurdu

Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren daha sonra kadrodan ayrılan Özge Borak, tasarımcı Cihan Nacar'ın defilesinde cesur mayosuyla yürek hoplattı.

DEFİLEDE ÖZGE BORAK DİKKAT ÇEKTİ

Tasarımcı Cihan Nacar, 'Dramatik İroni' adını verdiği koleksiyonunu tanıttı. Defilenin dikkat çeken ismi ise Özge Borak oldu.

DRAMATİK İRONİ'Yİ TANITTI

Koleksiyonlarında her sezon şehirli kadının güçlü görünümü ve arkasındaki romantik ve naif tarafı konu alan tasarımcı Cihan Nacar, dün akşam yeni koleksiyonu 'Dramatik İroni'yi tanıttı.

CESUR MAYOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Özge Ulusoy ve ünlü oyuncu Özge Borak'ın podyuma çıktığı defile cesur mayolarla dikkat çekti.

"İNSAN KENDİNİ BİR BAŞKA HİSSEDİYOR"

Borak duygularını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Bu akşam benim için çok güzel ve kıymetliydi. Cihan Nacar'ın defilesinde tasarımlarından birini taşımak hem heyecan verici hem de unutulmaz bir anı oldu. Mesleğim mankenlik değil elbette ama profesyonel mankenlerle podyuma çıktık.

Sahne gibi değil, bir başka hissediyor insan kendini. Farklıydı.. Cihan, arkadaşım, işini seven biri olarak en heyecanlı gecelerinden birine beni de ortak ettiğin için teşekkür ederim.

Harikaydı.. Ve Aslıhan; sen iyi ki varsın, iyi ki zamanında Cihan'la bizi bir araya getirdin. Daha yolumuz uzun! Övgülerle karşılayan davetliler, utandırdınız, nasıl sevindim izahı yok. Ne mutlu."