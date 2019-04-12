Ünlü Oyuncu Özge Borak, Cesur Mayosuyla Defileye Damga Vurdu
Güldür Güldür Show'un kadrosundan ayrıldıktan sonra ekranlarda pek görünmeyen ünlü oyuncu ilk kez bir defilede boy gösterdi. Güzel oyuncu cesur mayosuyla podyuma damga vurdu.
Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren daha sonra kadrodan ayrılan Özge Borak, tasarımcı Cihan Nacar'ın defilesinde cesur mayosuyla yürek hoplattı.
DEFİLEDE ÖZGE BORAK DİKKAT ÇEKTİ
Tasarımcı Cihan Nacar, 'Dramatik İroni' adını verdiği koleksiyonunu tanıttı. Defilenin dikkat çeken ismi ise Özge Borak oldu.
DRAMATİK İRONİ'Yİ TANITTI
Koleksiyonlarında her sezon şehirli kadının güçlü görünümü ve arkasındaki romantik ve naif tarafı konu alan tasarımcı Cihan Nacar, dün akşam yeni koleksiyonu 'Dramatik İroni'yi tanıttı.
CESUR MAYOLAR DİKKAT ÇEKTİ
Özge Ulusoy ve ünlü oyuncu Özge Borak'ın podyuma çıktığı defile cesur mayolarla dikkat çekti.
"İNSAN KENDİNİ BİR BAŞKA HİSSEDİYOR"
Borak duygularını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Bu akşam benim için çok güzel ve kıymetliydi. Cihan Nacar'ın defilesinde tasarımlarından birini taşımak hem heyecan verici hem de unutulmaz bir anı oldu. Mesleğim mankenlik değil elbette ama profesyonel mankenlerle podyuma çıktık.
Sahne gibi değil, bir başka hissediyor insan kendini. Farklıydı.. Cihan, arkadaşım, işini seven biri olarak en heyecanlı gecelerinden birine beni de ortak ettiğin için teşekkür ederim.
Harikaydı.. Ve Aslıhan; sen iyi ki varsın, iyi ki zamanında Cihan'la bizi bir araya getirdin. Daha yolumuz uzun! Övgülerle karşılayan davetliler, utandırdınız, nasıl sevindim izahı yok. Ne mutlu."
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Kocam tahrik oluyor böyle giyinmeyinCevap Yaz Yayından Kaldır
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İnsanlar ne kadar kıskanç olmuş ya. 78 tane yorum yapmışlar.Cevap Yaz 1 2 Yayından KaldırZUBİ: İnsanlar ne kadar merakli yaa oturup kac mesaj atildigina bakmis1 Yayından Kaldır
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Kendininin guzel oldugunu saniyor gercekleri soylemeyelim keyfini cikarsin.Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Ne var bunda gayet normal. Bakın Ajdaya daha taş gibi deyilmi hemde yaşı coook fark atar bununla onun arasında ne kadar yaş farkı olduğu halde Ajda bir numara gelir . Çokta vaaavv deyil .Cevap Yaz Yayından Kaldır