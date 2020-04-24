Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor Sefirin Kızı dizisinde rol alan Ömer Edip Tepeli ve oyuncu eşi Ayşecan Tatari, sosyal medya hesaplarından bebek beklediklerinin müjdesini verdi.

Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su Ayşecan Tatari ile meslektaşı Ömer Edip Tepeli, 2017 yılında dünyaevine girdi. Çift, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarının müjdesini verdi.

"ÇOCUĞUNDAN ÖPTÜN BENİ"

12 haftalık hamile olduğunu belirten Ayşecan Tatari, Edip Tepeli'nin göbeğini öptüğü fotoğrafı "Çocuğundan öptün beni" notu ile paylaştı. Tepeli ise "Çocuğundan öptüm seni" notuyla aynı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

TEBRİK YORUMU YAĞDI

Sefirin Kızı'nda Kavruk Ömer'i canlandıran Ömer Edip Tepeli ve Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, bir süredir Bodrum'da yaşıyorlar. Güzel haberi veren çifte ilk tebrik bir çocuk annesi olan Hazal Kaya'dan geldi. Çifte Kaya'nın yanı sıra birçok tebrik yorumu da geldi.