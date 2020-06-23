Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
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Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi

Oyuncu Mert Turak, dün bir süredir birlikte olduğu mimar sevgilisi Birgül Kurtçu ile nikah masasına oturdu. Çifti usta sanatçı Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı yalnız bırakmadı.

23.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 08:48

Yılan Hikayesi, Beni Böyle Sev ve Mucize Aşk gibi projelerle adını duyuran başarılı oyuncu Mert Turak, dün evlendi. Oyuncu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Arabada gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğrafını paylaşan Mert Turak, "En uzun güne uyandık biz! 21 Haziran 2020" notunu yazdı. Sanat dünyasından Haldun Dormen ve Müfit Can Saçıntı, Mert Turak-Birgül Kurtçu çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi

"93 YAŞINDAKİ HALDUN HOCAM GELDİ"

Müfit Can Saçıntı, "Oyuncu arkadaşımız, kardeşimiz, canımız Mert Turak, sevgili Birgül Kurtçu ile evlendi. Ömür boyu mutluluklar diliyorum" mesajını yayınladı. 40 yaşındaki oyuncu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma, "Teşekkürler Haldun hocam. Nice eş, dost Kadıköy'den Beşiktaş'a geçemedi. 90 yaşındaki Haldun Dorman, canım cananım hocam, taktı maskeyi geldi" notunu ekleyerek usta sanatçıya teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Haber Yorumları (5)
SÜLEYMAN: İNŞALLAH MUCİZE FİLMİNDEKİ PERFORMANSI EVLİLİGİNİZDE DE GÖSTERİRSİNİZ MUTLULUKLAR
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HAYAT İŞTE: ne diyelim . . . kiminin parası meşhur . . kiminin duası . . . demek ki neymiş. . . hayat işte. . . imiş. .
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BABA: YAHU BİR GÜLÜŞ BU KADAR MI YAKIŞMAZ.
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