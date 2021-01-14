Ünlü oyuncu 'Kocam koronaya yakalandı' dedi ve ağlayarak anlattı

Bu sözler, kocası Covid 19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ünlü oyuncu Tammin Sursok'a ait. Rol aldığı Pretty Little Liars adlı diziyle adını duyuran 37 yaşındaki Sursok, Instagram hesabından gözyaşları içinde yaptığı paylaşımda yaşadıklarını anlattı.Kocası Sean McEwen'in genç, sağlıklı ve formda olduğunu belirten Sursok "Bunlar gerçekten sor zamanlar" dedi ve hastanelerin dolu olduğunu anlattı. Tammin Sursok "Covid gerçek. Bu korkunç. Bazı insanların bunu soğuk algınlığı ya da grip gibi geçirdiğini biliyorum, ama bazı insanlar böyle değil. Benim kocam gerçekten sağlıklı ve formda ama hastaneler dolu" diye konuştu. Tammin Sursok, insanları virüsten korunmak için maske takmaya çağırdı.Kocası Sean McEwen'in ateşinin 39 derecenin üzerine çıktığını ve günlerce düşmediğini anlatan Sursok, yapılan tedavinin ardından ateşin düştüğünü de sözlerine ekledi. 6 yaşında Phoenix ve 2 yaşında Lennon adında iki kız annesi olan McEwen, kendilerine de iki kez test yapıldığını ve virüs taşımadıklarının anlaşıldığını da sözlerine ekledi. Ancak buna rağmen çocuklarıyla birlikte sosyal izolasyona girdiklerini de anlattı.Tammin Sursok, ailesini ve arkadaşlarını aylardır görmediğini de belirterek "Hiç dışarıda yemek yemedik, çocuklarım evde eğitim görüyor" dedi. Sursok, sadece evin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktıklarını ve kimseyle bir araya gelmediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet