Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti 72 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç hayatını kaybetti.

Sinemamızın önemli isimlerinden tiyatro oyuncusu 72 yaşındaki Jale Aylanç hayatını kaybetti.

1948 yılında İstanbul Üsküdar'da doğan Jale Aylanç 72. yaşındaydı. Sonsuz Bir Aşk, Unutursam Fısılda, İlk Öpücük, Vatanım Sensin, Suskunlar gibi film ve dizilerde rol alan Aylanç ayrıca seslendirme sanatçısıydı. Oyuncular Sendikası, Aylanç'ın vefat ettiğini Twitter'dan duyurdu.

JALE AYLANÇ KİMDİR?

23 Mart 1948'de İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yaptı. Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından birisiydi.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Mefisto/ Ms. Efeli – 1990

Ayaktakımı Arasında/ Kvaşnia – 1990

Yusuf ile Menofis/ Oyuncu – 1989

Rol Aldığı Diziler:

Dengi Dengine (2019)

Yeşil Deniz (Hafize, 2014-2015)

Suskunlar (Ümran, 2012)

Gece Sesleri (Satı, 2008)

Beni Unutma (Cennet, 2008)

Yeni Evli (2007)

Nazlı Yarim (2007)

Hayat Türküsü (Kumru, (Kumru Nine, 2006)

Fırtına (Emine, 2006)

Bizim Evin Halleri (2000)

Tersine Akan Nehir (1996)

Yukarı Karakısık (1993)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

İlk Öpücük (Lemide, 2017)

Unutursam Fısılda (2014)

Sonsuz Bir Aşk (Ferize Ana, 2014)

Olur Olur! (Ali'nin Annesi, 2014)

Ben Bir İnsan (2002)

Düttürü Dünya (Gülsüm, 1988)

Kırlangıç Fırtınası (Melek, 1985)

Bir Yudum Sevgi (Fabrika Çalışanı, 1984)