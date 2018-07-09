Ünlü Oyuncu Hande Doğandemir, Aşk Haberlerine İsyan Etti

Mert Fırat'tan ayrılan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, hakkında çıkan aşk haberlerine isyan etti.

ARKADAŞLARIYLA YEMEK YEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hande Doğandemir geride bıraktığımız akşam arkadaşlarıyla birlikte çıktığı bir yemekte görüntülendi. Maslak tarafında bir mekanda yemek yiyen ve çıkışta 'Arkadaşlarla yemek yiyoruz' şeklinde bir açıklamaya imza atan Doğandemir, kendisine eşlik eden grup hakkında bilgi vermedi.

ÇIKAN AŞK İDDİALARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YALANLADI

GÜNDEMİ GEREKSİZ YERE MEŞGUL ETMEYİN

Mimar Taha Efe Kesgün'le ilişkisi olduğu iddia edildi. Doğandemir, hakkında yapılan bu aşk haberiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve haberleri yalanladı. İşte Doğandemir'in o açıklaması: "Bugün özel hayatımla ilgili hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir gerçeklik payı olmadan yapılan bu haberlere karşı kırgınlığımı bir kez daha belirtip,gündemi gereksiz yere meşgul etmemenizi gazeteci arkadaşlarımızdan tüm içtenliğimle rica ediyorum."