Ünlü oyuncu Hakan Ural'dan kendisine "yandaş" diyenlere manidar cevap: Ömrümüz kuyruklarda geçti

Hakan Ural katıldığı bir programda şahsına ve diğer sanatçılara 'yandaş' yaftasıyla saldırılmasına, "Ben şuan dibine kadar yandaşım. Ben her zaman devletimin yanındayım, devletimin ve bayrağımın dibine kadar hizmetkarıyım. Halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa yanındayım. Bizim nesil, yani 80'ler-90'lar olarak ömrümüz kuyruklarda geçti. Bir arkadaşım gaz kuyruğuna giderdi, bir arkadaşım ekmek kuyruğuna giderdi. Biz yokluk görerek büyüdük" dedi.

Ünlü oyuncu ve TV sunucusu Hakan Ural katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kendisine ve diğer sanatçılara yakıştırılan "yandaş" yakıştırmalarına cevap veren Ural, "Sanatçı yandaş olmaz diyorlar... Neden? Siyaset ülkesine, bayrağına hizmet etmek isteyen, aday olan insanların kurduğu ideolojilerin üzerinden parti adlarıyla rekabete girer. Halkın oyları ile seçildikten sonra demokrasi gereği devletin kendisi olduğundan saygıyla o kişiyi desteklersin. Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Bu ayıp bir şey mi?" diye sordu.

"BUNLARIN TEK İŞİ AŞAĞILAMAK"

Ural sözlerinin devamında kendine "aydın" diyen bir grubun olduğunu ancak yaptıkları tek işin insanları aşağılamak olduğunu belirterek "Kendi halkından tiksinen, küçümseyen ve aşağılayan bir aydın kitlesi var. Bunların işi aşağılamak. "Nasıl bu kadar kutuplaştık. Kutuplaşma her yerde var. Hayatı yaşarken bir aradayız. Biz hayatı birbirine bağlı ve saygıyla sevgiyle yaşayan bir millet olmamıza rağmen o kadar kutuplaştırdılar ki...Hayatın her alanında sevgiyle yaşayan millet olarak bugün farklı forma giydi diye insanlara saldırır olduk, insanlar birbirini öldürdü" dedi.

"BU ÜLKE HEPİMİZİN"

Ural, devamında; "Bugün Türkiye'ye düşman olan birinin bile zikredemeyeceği kelamları kendi devletine ediyorsan bu anormal bir şey. Kabul edilebilir bir şey de değil. Bu ülke hepimizin. Bu ülkenin kırmızı çizgileri olmalı nedir bu? Vatan, millet ve bayraktır. Bugün Türkiye'ye düşman olan birinin bile zikredemeyeceği kelamları kendi devletine ediyorsan bu anormal bir şey. Kabul edilebilir bir şey de değil. Akılla da izah edilebilir bir şey değil bu. "Bizde belli bir kitle demokrasi ve fikir özgürlükleri altında bilgisiz, devletine hakaret ediyor. Millet tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Buna da demokrasi ve fikir özgürlüğü diyor" sözlerini kullandı.

"ÖMRÜMÜZ KUYRUKLARDA GEÇTİ"

"Bizim ömrümüz kuyruklarda geçti" diyen Ural, "Bizim nesil, yani 80'ler-90'lar olarak ömrümüz kuyruklarda geçti. Bir arkadaşım gaz kuyruğuna giderdi, bir arkadaşım ekmek kuyruğuna giderdi. Biz yokluk görerek büyüdük. Sonraki dönem sokak değiştirdiğin zaman sağcı mısın solcu musun diye insanlar birbirine sorar ayrım yapardı. Bana bunları başkasının anlatması haddi değil, ben bunları bizzat yaşadım. Ben yaşadığımızı anlatıyorum. Oralardan buraları hayal etmek bile zor. Yiğidi vur hakkını yeme. Herkes refah içinde olsun, mükemmel hayatlar içinde yaşasın ama nerden nerelere geldiğimizi inkar etmeyelim" ifadelerini kullandı.