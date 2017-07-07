Ünlü oyuncu Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı



İSTANBUL - KOAH hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren 72 yaşındaki Türk sinemasının usta oyuncusu Hakan Balamir, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Sinemasının usta isimlerinden 72 yaşındaki KOAH hastası Hakan Balamir, tedavi gördüğü Süreyyapaşa Gögüs Hastalıkları Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Usta sanatçı Hakan Balamir, Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Hakan Balamir'i son yolculuğunda oğlu Tufan Balamir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile sanatçının sevenleri katıldı.

Hakan Balamir'in tabutunun başına fotoğrafı konulurken sevenleri tabunun başında göz yaşı döktü. Usta sanatçının oğlu Tufan Balamir, taziyeleri kabul etti. Dostları acı gününde yalnız bırakmadıkları Tufan Balamir'e başsağlığı diledi. Helallik alınması sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında cenaze bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Hakan Balamir Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babasının hastalık ve vefat etmesi üzerine konuşan Tufan Balamir, "Bayramın birinci günü aniden ateşlendi. KOAH vardı zaten. Telefonlarla taziyede bulunan insanlar oldu. sağ olsunlar hepsi dostlarımız arkadaşlarımız. Burada olamayanlar var. Bu sevgi bize yeterli. O insanların aramaları yanımızda olduklarını göstermeleri güç kuvvet veriyor" dedi.

Hakan Balamir'ın oyuncu dostu Gülşen Tuncer, "Hakan Balamir yakın kuşaklar tarafından tanınması eski kuşaklar tarafından da anımsanması gereken bir figürdür. Bizim ulusal sinemamızın payandasıdır. Çok yüksek bir kişiliği kaybettik" dedi.