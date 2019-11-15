Ünlü oyuncu Ercan Kesal Arnavutluk'taki hayranlarıyla buluştu - TİRAN

15.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 15.11.2019 23:59

Ünlü oyuncu, doktor, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla bir araya geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "22'nci Tiran Kitap Fuarı" kapsamında düzenlenen söyleşiye Kesal'ın yanı sıra Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Arnavutluk'taki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ömer Osman Demirbaş, yaptığı konuşmada, enstitünün çalışmalarıyla Ercan Kesal'ın kariyeri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Karşılarında çok değerli bir entelektüel bulunduğuna işaret eden Demirbaş, "Yıllarını insanları iyileştirmek, insanların sağlığına hizmet adına adamış bir doktor var. Birçok filmde belki oynadı ama siz kendisini Çukur dizisinden tanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ömer Osman Demirbaş, YEE'nin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için Arnavutluk'ta bulunan bir kurum olduğunu da söyledi.

"Mahallemde, çok tanıdık bir kentin semtinde duygusundayım"

Ercan Kesal da Balkan ülkelerine yaptığı ziyaretlere değinerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Aslında birçok Balkan ülkesine, herhalde Arnavutluk dışındaki bütün ülkelere film festivalleri dolayısıyla defalarca seyahat ettim. Sanki kendi evimde, mahallemde, çok tanıdık bir kentin semtinde sizlerle oluyormuşum duygusundayım." diye konuştu.

Uzun yıllardır edebiyatla uğraştığını, farklı edebiyat türlerinde yazılar yazdığını anlatan Kesal, "Okumazsanız yazamazsınız, yeterince okursanız zaten yazmaya da başlarsınız." dedi.

Ercan Kesal, filmlerin aslında insan hayatının bir parçası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kadar seyirci tarafından beğeniliyor olmasının sebebi, o sahicilik, gerçekten yaşanmışlık seyirciye geçiyor. Filmi gerçek bir sokakta çekiyoruz, İstanbul'da eski bir mahallede. O diyalogların, oradaki hikayelerin birçoğu gerçek zaten. Oyunculuğu bu kadar cazip kılan, sevdiren şey, birçok hayatı yaşayabilme şansı olmasıdır. Oyunculuğun pratik olarak bazı reçeteleri yok. Oyunculuk okulundan mezun olarak oyuncu olunmaz. Hayatın içinde durmak ve çok yoğun yaşamak gerekir."

Kesal, ziyareti kapsamında Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinde (UNYT) de öğrencilerle bir araya geldi ve ülkedeki Türk kurumlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA