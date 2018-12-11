Ünlü Oyuncu Dakota Johnson, Göğüs Dekoltesiyle Göz Kamaştırdı

'Grinin 50 Tonu' filminden canladırdığı rol ile ABD'de bile müstehcen bulunan ve eleştirilere hedef olan Dakota Johnson, 2018 Marakeş Film Festivali'nin kapanış gecesine dekoltesiyle damga vurdu.

GÖĞÜS DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Abartılı dekoltesiyle tüm gözleri üzerine çevirten 29 yaşındaki aktris, 2018 Marakeş Film Festivali'nin bu yılki jürisinde yer aldı. Dakota Johnson, Jamie Dornan'la olan sevişme sahneleri hakkında çarpıcı açıklamalara imza attı. 2018 Marakeş Film Festivali'nin bu yılki jürisinde yer alan 29 yaşındaki aktris, açık mavi renkli Gucci elbisesisi ile dikkati çekti. Kırmızı halının en beğenilen ismi olan ABD'li oyuncu, cesur göğüs ve sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı. Fas'ın Marakeş kentinde gerçekleşen festivalin kapanış törenine damgasını vuran genç yıldız, efsane İtalyan oyuncu Monica Belluci ile bir araya geldi. Dakota Johnson, kendisi gibi jüri üyesi olan Alman oyuncu Daniel Brühl ile birlikte objektif karşısına geçti.

SEVİŞME SAHNELERİYLE İLGİLİ OLAY İTİRAF

'Grinin 50 Tonu' serisinin yıldızı Dakota Johnson, Jamie Dornan'la olan sevişme sahneleri hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştıDünyaca ünlü oyuncu, "Sevişme sahnelerini çekerken gerçekten sevişiyor değiliz, sadece öyle gibi yapıyoruz. Bazen bir sahnenin çekimi 7 saat sürüyor. Bu pek rahatlatıcı değil, açıkçası çok da sıkıcı" demişti. Filmdeki sevişme sahnelerden sonra erkeklerin filmdeki karaktermiş gibi ona yaklaştığını belirten Johnson, "Bazı insanlar benim canlandırdığım karakter gibi bu tip şeylerle ilgilendiğimi düşünüyorlar, ama söz konusu bile değil. Oyuncuyum ve öyleymiş gibi yaparım. Sanırım bu herkesin başına geliyor" demişti.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BABAM FİLMİ İZLEMEDİ"

Aktör Don Johnson ve aktris Melanie Griffith'in kızı olan Johnson, babasının 'Grinin 50 Tonu'nu izleyip izlemediği sorulduğunda da kahkahalarla şu cevabı vermişti: "Hayır! Şükürler olsun ki babam filmi izlemedi, izlemeyi de düşünmüyor!" Rol arkadaşı Jamie Dornan'ın sapkın hayranlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini açıklayan Dakota Johnson, "Şimdilik tehditleri ciddiye almamaya karar verdim, ama şiddet artarsa koruma tutacağım" demişti.