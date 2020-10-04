Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı
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Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı

04.10.2020 00:24 | Son Güncelleme: 04.10.2020 00:50

Önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere takılan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, ayağında unuttuğu galoşları ile ilginç görüntüler oluşturdu. Ayrıca Özdemir, tercih ettiği leopar desenli elbise ve siyah çizmeyle ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, klinikten çıkarken ayağında unuttuğu galoşlarla kameralara takıldı. İlginç görüntülerin oluştuğu o anlar çevredekilerin de dikkatini çekti.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken görüntülendi. Doktor kontrolü sonrası aracını teslim alırken objektiflere takılan Özdemir, muayene sonrası kullanıp, çıkarmayı unuttuğu galoşları ile dikkat çekti. 29 yaşındaki Bestemsu Özdemir'in leopar desenli bir elbise ve siyah çizme tercih ettiği görüldü.

SIK SIK GEZİYOR

Geçen yıl ticarete atılan ünlüler kervanına katılan Özdemir, Nişantaşı'nda açtığı restoranı da devrettiğini açıkladı. Oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da Bebek'te görüntülenmişti.

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir sokakta galoşla gezdi! Görenler şaştı kaldı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 00:50:44. #1.15#
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