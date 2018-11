Ünlü Oyuncu Begüm Öner'den İlginç İtiraf: Mıncıklamaktan Hoşlanıyorum

Kendisi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy'la evli olan Begüm Öner, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Öner ilginç bir itirafta bulunarak, "Mıncıklamaktan çok hoşlanırım." dedi.

"BRAD PİTT'E BENZETİYORLAR"

Röportajın 'Doğru/Yanlış' bölümünde, "Yabancı ünlülere benzetilmek beni rahatsız ediyor" sorusuna 'yanlış' cevabını veren oyuncu, "Çok üzgünüm ama beni en çok erkeklere benzetiyorlar. Kendimle ilgili hiçbir problemim olmadığı için herhangi birine benzetilmek ya da herhangi bir benzetme yapmak beni rahatsız etmiyor. Mesela en çok Brad Pitt'e benzetiliyorum" dedi.

"DİLİM ÇOK UZUN"

Programın 'Instagram paylaşımları' bölümünde dil çıkardığı bir fotoğrafı yorumlayan Öner, "Benim dilim çok uzun. Annem çocukluğumdan beri hep söylerdi. Şimdi farkındalığım arttığı için farketmeye başladım. Dilimi burnuma değdirebiliyorum." şeklinde konuştu.

"AYNAYA BAKTIĞIMDA MUTLU HİSSEDİYORUM"

Begüm Öner, "Kendimi güzel buluyorum ama öyle bir kaygım yok. Çok güzelim ya da çok çirkinim değil, aynaya baktığımda gayet kendimi mutlu hissediyorum" sözleriyle, güzellikle ilgili düşüncelerini anlattı.

"CEYHUN'U MINCIKLAMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Ünlü oyuncu, eşi Ceyhun Fersoy'un fotoğrafının gösterilmesi üzerine, "Ceyhun mıncıklanmaktan çok hoşlanmaz, ben de mıncıklamaktan çok hoşlanırım. Dolayısıyla ben Ceyhun'u sevmeye ve mıncıklamaya başladığım an Ceyhun sadece duruyor ve kaderine razı oluyor, o anın geçmesini bekliyor. Kıyamam hiç de itiraz etmiyor. Ama çok seviyorum sıkıştırmayı, öpmeyi bana küçükken dayım çok yapardı" açıklamasında bulundu.

"KENDİME VAKİT AYIRMAYI SEVİYORUM"

Begüm Öner, gelecekteki projelerine ilişkin, "Görüştüğümüz yerler var. 'Seksenler' dizisi biteli bir sene oldu. Televizyon filmi, sinema filmi oldu, ama dizi daha hiç olmadı. Bu bir sene kendime vakit ayırdım. Çok fazla spor yaptım. Şan dersi aldık, baya bir kilo verdik. Bana detoks oldu" dedi.

"SALYA SÜMÜK AĞLIYORUM"

Tiyatro hakkındaki düşünceleri sorulan başarılı oyuncu, "Tiyatro inanılmaz kıymetli. Ben sahnedeyken de seyirci koltuğunda seyirci olarak da inanılmaz keyif alıyorum. 'Her Aşk Biraz Komiktir'de bir sezonu, her oyun bitiminde ağlayarak bitirdim ve engel olaramıyorum. O seyirci kalkıp alkışlıyor ya engel olamıyorum, o an işte. Bugün ağlamıyacağım diyorum ama yine salya sümük ağlıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞLADIĞI GİBİ GİTMİYOR"

Begüm Öner, son tiyaro oyunu 'Suit' hakkında açıklamalarda bulundu: Bir gelin ve damat var. Oyun düğün günüyle başlıyor. Fakat işler inanılmaz karışıyor. Beklenmedik bir misafir geliyor, bir tane sağdıcımız var. Damadın en yakın arkadaşı, aynı zamanda gelininde çok eski arkadaşı. Tabii ki gelin o günün çok mükemmel olmasını istiyor, ama olaylar tamamen gelinin kontrolü dışında gelişiyor. Kafası allak bullak oluyor, her şey çorba oluyor, ne olup bittiğini düğün stresinden bir türlü anlayamıyor. Oyunun sonunda olay kopuyor ve çok sürprizli bitiyor. Hiçbir şey başladığı gibi bitmiyor.