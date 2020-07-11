Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde

- Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde Oyuncu Reha Özcan ailesiyle birlikte Niğde'de bir bağ evinde tatil yapıyor.

11.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:56

- Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde

NİĞDE - Oyuncu Reha Özcan ailesiyle birlikte Niğde'de bir bağ evinde tatil yapıyor. Bor İlçesi'ne bağlı Bahçeli Beldesi'nde eşinin ailesine ait bağ evinde tatil yapan ünlü oyuncu, bahçede bulunan meyve ağaçlarından kiraz toplayarak kendini ziyarete gelen hayranlarına ikram ediyor.

Niğde'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özcan; "Niğde'ye tatilden ziyade annemizi babamızı görmeye geliyoruz. Eşimin annesi babası Bahçeli Beldesi'nden. Şimdi onlarla berberiz. Çevreden de bizi görmeye gelen misafirlerimiz var, yalnız bırakmıyorlar. Bahçenin içindeyim. Kirazlar ve kaysılar var. Sabah nanemizi marulumuzu kendimiz alıyoruz. İstanbul'da böyle bir alan bulmak çok zor. Burada olduğum için çok mutluyum. Keşke burada daha uzun kalabilsem. Ayın 15'inde 'Mucize Doktor'un seti başlıyor. Son 2-3 gün bol bol burada dinleniyoruz" dedi.

Korona günlerinde 90 gün evden çıkmadığını anlatan ünlü oyuncu; "Korona günlerini insan içine çıkmadan 90 gün filan evin içinde bile maske ile oturduk. Şimdi ya şımardık ya da etkisini azaldığını düşünüyoruz. En azından sosyal mesafede kaldığımız sürece sorun olmayacağını düşünüyorum. Çok panik olduk. Zaten bu dünya ve hayatla hesaplaşmada bir sıkıntım vardı onlar pekişti. Oda şuydu, hayatın insanlar tarafından çirkinleştiğini düşünüyordum. İnsanlar eve gidince dünya biranda düzeldi, kendine geldi. Ozon tabakası kendine geldi. Vahşi hayvanlar sokaklarda dolaşmaya başladı. Daha güzel bir yeşilimiz oldu. Daha güzel bir gökyüzümüz ve yıldızlarımız oldu. Her şey daha güzel oldu. Her şey daha güzel olduğu için ben haklıymışım dedim. Bu pandemi sürecinde en önemli şey hayatın değerini hayatta paylaşmanın değerini en çok kazanan ile en az kazananın arasındaki uçurumun bu kadar yüksek olmasının, rütbeler arası geçişleri ve dünyadaki sınıfsal çatışmaların hepsinin saçma sapan değerler olduğunu anladık. Tek bir değerin var olduğunu onun da nefes alıp vermek ve bunu bir de onurlu bir şekilde yapabiliyorsan ve paylaşabiliyorsan sevdiklerinle ve seni sevenlerinle bundan daha güzel yaşam sürecinin olacağını düşünmüyorum. Doğuyoruz, büyüyoruz ve ölüyoruz. Çok da abartacak insanlar değiliz. En abartılacak olan bile korona virüste evinde tıkıldı kaldı. Yani İngiltere Başbakanı da tıkıldı kaldı, ben de kaldım" diye konuştu.

Bir Garip Orhan Veli adlı tiyatro oyunun 8 Ağustos'ta tekrar seyircisiyle buluşacağını belirten Özcan; "Bir Garip Orhan Veli pandemiden hemen önce hayata geçmişti. 3 oyun oynadım, bir oyun da Münih'te oynadım. Durduk ama 8 Ağustos'tan itibaren Bursa'da başlıyorum. Tekrar Bir Garip Orhan Veli ile sahne almaya başlayacağım ve Niğde'de oynayacağım. Tiyatronun tekrar hayata döneceği için asıl heyecanlı olmam. Biz evet bir takım bir şeyler yapıyoruz dizi yapıyoruz, televizyonda başka programlar yapıyoruz. Sunuculuk yapıyoruz, onu yapıyoruz bunu yapıyoruz ama en değerli benim için tiyatro, çünkü o olmasa bunların hiçbirini yapamazdım" diye konuştu.

Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı Seda Bakan'dan çifte evlilik çağrısı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Halife Hafter Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Mabel Matiz Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Fatih Terim Serdar Gürler Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu bağ evinde tatilde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 15:57:22. #1.14#
title