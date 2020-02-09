Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu
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Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu

Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal'ın verdiği konser NEW YORK - Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) Orkestrası ile New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da "Anatolian Inspirations" (Anadolu...

09.02.2020 07:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 07:02
Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu

Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı 'ın verdiği konser - Ünlü orkestra şefi ve Devlet Sanatçısı Gürer Aykal, ABD'de kurduğu "New Manhattan Sinfonietta" (NMS) Orkestrası ile New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da "Anatolian Inspirations" (Anadolu Esintileri) konseri ile ABD'li sanatseverlerin karşısına çıktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ünlü orkestra şefi Gürer Aykal, New York'ta kurduğu orkestrayla ikinci kez sanatseverler ile buluştu
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