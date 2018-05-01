Ünlü Müzisyen Galip Kayahan, Evinde Ölü Bulundu
Burcu Güneş'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini piyasaya çıkararak meşhur olmalarına katkıda bulunan ünlü müzisyen Galip Kayahan, Yeşilköy'deki evinde ölü bulundu.
Yeşilköy'de yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulunan müzisyen Galip Kayıhan 66 yaşındaydı. Çok sayıda ünlü şarkıda imzası olan müzisyen Kayıhan'ın vefat haberini şarkıcı Onur Akay duyurdu.
CANSIZ BEDENİNE İKİ GÜN SONRA ULAŞILDI
Ünlü müzisyenin cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldığını belirten Onur Akay, "Değerli müzisyen Galip Kayıhan'ı, dün yalnız yaşadığı Yeşilköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonunda kaybettik. İki gündür kendisinden haber alamayan oğlu ve yakınları, değerli müzisyen dostumuzun vefat ettiğini evi açtıklarında anlamışlar. Kayıhan'ın cenazesi, 1 Mayıs 2018 Salı günü öğle namazı sonrası, Yeşilyurt Camii'nden kaldırılacak ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.
ÇOK SAYIDA İSMİ ZİRVEYE TAŞIDI
Galip Kayıhan, Burcu Güneş'ten Ciguli'ye kadar çok sayıda sanatçının albümlerini de piyasaya çıkararak, meşhur olmalarına katkıda bulunmuştu.
GALİP KAYIHAN KİMDİR?
1952 yılında Samsun'da dünyaya gelen müzisyen Galip Kayıhan, Samsun Maarif Kolejini ve daha sonra ise Yüksek Turizm ve Öğretmenlik okulunu bitirdi. Profesyonel olarak Edip Akbayram ve Dostlar, Cem karaca Derviş ve Marşandiz grupları ile çalıştı. Ünlü Destan grubunu da kuran Kayıhan, kendi rock albümünü yeni bitirmişti. Ebru Gündeş, Burcu Güneş, Ciguli, Ziynet Sali gibi ünlü isimlerle de çalıştı.
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Ölenin arkasından konuşulmaz. Allah rahmet eylesin. Nasıl bir kul olduğunu Allah bilir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ölümü her canlı bir gün tadacaktırCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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ALLAHIM BU KENDİNİ BİLMEZ İNSANLAR VARYA YOK SANATÇININ DUASI OKUNMAZ YOK MİLLETİ YOLDAN ÇIKARANLAR YAV ARKADAŞ Bİ DÖNÜP AYNAYA HİÇMİ BAKMIYORSUNUZ AKLI OLAN İNSAN KİMSEYE UYMAZ. ALLAH CC İRTİBATAMI GEÇTİ DE DUA OKUNMAZ DENDİ. ASLINA BAKSAN BELKİ SAPIK DÜŞÜNCESİNE BAKSAN İMAM. . .Cevap Yaz 10 1 Yayından KaldırHAKKI DAYI: kadir git biraz mektepte edep terbiye öğren,benim yaşım yetmiş,türkü şarkı çalgı günahtır kadir,kocaman adam olmuşsun,saçından sakalından utan kadir:2 3 Yayından Kaldır
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Araştırılsın tabikideCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır