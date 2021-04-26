Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
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Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın damadı olan Asım Ekren, 'milli damat' olarak anılıyordu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın damadı olan Asım Ekren, 'milli damat' olarak anılıyordu. Ekren, Özal'ın kızı Zeynep Özal'dan daha sonra ayrılmıştı.

Kıbrıs'ta yaşayan Ekren, 2011 yılında lenf kanserine yakalanmıştı. Ünlü müzisyen bir süredir tedavisi için İstanbul'da bulunuyordu.

Asım Ekren, İstanbul Gelişim Orkestrası'nda Garo Mafyan, Attilla Özdemiroğlu, Uğur Başar, Selçuk Başar ile birlikte çalıştı. 1990'lı yıllarda Kültür Bakanlığı'nın "Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunda" pek çok müzisyen ile birlikte müzik çalışmalarıma devam etti. 2009 yılında Cengiz Özdemir ve bas gitarist Eylem Pelit ile birlikte modernize edilmiş Türk Halk Müziği ezgilerini enstrümantal olarak yorumladığı "Folkestra" isimli bir grup kurdu.

Acı haberi ünlü söz yazarı Şehrazat duyurdu...

ŞEHRAZAT

Uzun yıllardır görüşemedik ama değişen bir şey yok Asımcım çok yıllı arkadaşım... Mekanın cennet olsun. Nurlarda yat canım benim. Ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum.

Asım Ekren'in vefatı dostlarını yasa boğdu. Kötü haber alan ünlü isimler acılarını dile getirdi...

AJDA PEKKAN

Canım arkadaşım, kıymetlimiz, müzik dünyasında önemli yeri olan değerli müzisyen dostumuz Asım Ekren'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum... Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Çok ama çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu...

ALİ KOCATEPE

Güzel insan, İstanbul Gelişim'in müthiş davulcusu Asım Ekren de sessiz sedasız ayrıldı aramızdan. İlkyaz Kocatepe daha 3 yaşındayken tanımıştı Asım'ı. Işıklarda uyusun. Tüm sevenlerine, yakınlarına sabır diliyorum.

KEREM GÖRSEV

Değerli müzisyen Asım Ekren hayatını kaybetmiş. İstanbul Gelişim Orkestrası Selçuk Başar, Garo Mafyan, Ugur Basar, Atilla Özdemiroğlu efsanevi bir orkestra da çalmıştı. 1980'li yıllarda Ajda Pekkan'a eşlik ederlerdi. Garo Mafyan'i izlerdim sahne arkasından. Allah rahmet eylesin...

Kaynak: Hürriyet

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