Ünlü Motosikletçi Kenan Sofuoğlu: Milli Davada Para Konuşulmaz

Milli motosikletçi ve Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Best FM'de Ufuk Kracı'nın sunduğu Konuşan Türkiye programına katıldı. Safuoğlu, "Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle şampiyonluk yarışından geri kaldığımı düşünüyordum. Ancak arka arkaya kazandığım yarışlar sonrası yeniden şampiyonluk ortağıyım. Tabi şuan için kesin gözüyle bakmıyorum. Elimden geleni yapıp, şampiyon olmak istiyorum" dedi.

"ARDA TURAN OLAYI KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Türk milli futbol takımında yaşananları değerlendiren Kenan Sofuoğlu, basın sporcuların bazen çok üstüne geliyor derken; "Ben de örneğin yarışlar öncesi çok stres yaşıyorum. Arda Turan'ın yaşadığı olayda maalesef futboldan çok, dışarıda konuşulanlar gündeme geliyor. Bu da 'keşke yaşanmasaydı' diyebileceğimiz olaylara sebep oluyor. Herkes bir yorum yaptı ve iş çok büyüdü. Ama bir milli dava var ortada. Herkesin bunu bilmesi gerekir." Dedi.

"MİLLİ DAVADA PARA KONUŞULMAZ"

Yaşanan prim tartışmalarına da değinen Kenan Sofuoğlu, "Milli dava eşittir para olamaz. Bunlar gerçek mi bilmiyorum. Ama şu var ki, orada bulunan o seviyede olan futbolcuların bence parayla işi olmaz. Olmamalıdır… Buna, böyle inanıyorum… Sporcuyu ilgilendiren kısım para asla değildir. Bu para olayları neden bu kadar gündeme çıktı bunu anlayamıyorum" dedi.