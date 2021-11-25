Ünlü model Tanya Bardsley'in zor anları! Elbisesinin fermuarı patlayınca frikik vermemek için uğraştı

İngiliz manken Tanya Bardsley, katıldığı bir programda fermuarının bozulmasının ardından frikik vermemek için hamle yaptı. Bu sırada yanındakiler hemen arkasını kapattı. Bardsley'in zor anları sosyal medyada çok konuşuldu.

İDDİALI ELBİSESİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Londra'da düzenlenen ITV Palooza! etkinliğine Holly Willoughby'den Rochelle Humes'e kadar birçok sunucu ve oyuncu katıldı. Gecede dikkat çeken isimlerden biri de İngiliz manken ve reality TV yıldızı Tanya Bardsley oldu. Tanya Bardsley pembe elbisesiyle geceye çok havalı başladıysa da sonu pek iyi bitmedi. Hem sırt hem de iddialı göğüs dekoltesiyle gecede boy gösterirken fermuarı patlayan ünlü isim ne yapacağını bilemedi.

FRİKİK VERMEMEK İÇİN ÇABALADI

Elleriyle göğüslerini kapamaya çalışan Tanya Bardsley arkadaşlarından yardım istedi. Ünlü mankenin göğüslerinin açılmaması için bir ara havluya sarınması istendi. Tanya gecenin devamında bu şekilde kalamayacağı için aracını bindi ve evinin yolunu tuttu.

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