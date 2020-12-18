Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı
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Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

18.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:48
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan eski manken Deniz Akkaya, yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarının bir kısmını kazıtan Akkaya, bir süredir hayatında birinin olduğunu da söyledi.

Ünlü model Deniz Akkaya, Beyaz TV'de Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun yorumculuğunu yaptığı "Söylemezsem Olmaz" programına konuk oldu. Yeni imajıyla dikkat çeken Deniz Akkaya, saçlarının bir kısmını kazıttı.

SEVGİLİSİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Programda, uzun süredir hayatında birinin olduğunu söyleyen Deniz Akkaya, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'nin ısrarlarına rağmen sevgilisinin kim olduğunu söylemedi. Ünlü manken, sevgilisinin eğlence dünyasından olmadığını ifade etti. Deniz Akkaya, sevgilisine dair bütün detayları gizledi.

Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı

YENİ İMAJINI SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Öte yandan Deniz Akkaya, yeni imajını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Akkaya'nın paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı
Haber Yorumları (2)
CETO: bos yapmayin LOKUM gibi hatun agzinin suyu akar burda ay söyle ay böyle karilar zahten asaglik kompleksli kimseyi begenmez :)) favorimsin DENIZ lokum gibisin
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TARIK BÜYÜKTARAK: Bende şoka girdim,yoğun bakımdayım,dualarınızı esirgemeyin
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500
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