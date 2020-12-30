Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi

İngiliz model Demi Rose, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. "Kişiliğinizi seçin" notuyla göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Rose'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren kıvrımlı model Demi Rose, bu kez göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

"KİŞİLİĞİNİZİ SEÇİN"

Instagram'da 15 milyondan fazla takipçisi olan ünlü model Demi Rose, beyaz fermuarlı elbisesiyle verdiği cesur pozlarına "Kişiliğinizi seçin" notunu düştü.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kıvrımlı model Demi Rose'un söz konusu cesur paylaşımı takipçilerinden 40 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

NOEL POZLARI TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

Öte yandan ünlü model, geçtiğimiz günlerde de derin dekolteli Noel pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. 25 yaşındaki Rose'un gönderileri, takipçilerinden 350 bin beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.

İşte Demi Rose'un cesur pozları: