Ünlü model çatıda güneşlendi

Özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı'ndaki evinin terasında bir arkadaşıyla güneşlendiği anı Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Senem Kuyucuoğlu, tam kapanmada formülü buldu. Özel hayatıyla da çok konuşulan model, Nişantaşı'ndaki evinin çatısına çıkarak keyif yaptı. Kuyucuoğlu'na bir arkadaşı da eşlik etti.

Güzel havanın tadını çıkarak model, güneşlendi. Kuyucuoğlu, bu anları Instagram'ın hikaye bölümünden sevenleriyle paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin