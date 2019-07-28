Ünlü model Adriana Lima, evi için Sivas Kangalı aldı!

2015'teki İstanbul ziyareti sırasında Sivas Kangalı'nı özel izinle ABD'ye götüren dünyaca ünlü model, köpeğine Darry adını vermiş, ona Instagram hesabı da açmıştı. Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki evine ikinci bir Sivas Kangal aldı. Brezilyalı model, yeni köpeğine ise Duran adını verdi.

OSMANLI HAKKINDA KİTAPLAR OKUDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

38 yaşındaki güzel, Duran ve Darry isimli Kangal köpeklerini Instagram hesabından yayınladı. Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, başta baklava ve Türk kahvesi olmak üzere birçok lezzetimize olan tutkusuyla biliniyor. Lima, bu lezzetleri de sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor. Yıllardır Türkiye'ye olan sevgisiyle bilinen Adriana Lima'nın kültürümüze olan tutkusu, ünlü yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla katlanmıştı. Metin Hara ile 1,5 yıllık ilişkisi boyunca Türk kahvesi ve baklava gibi lezzetlerimizin tutkunu olan Brezilyalı model, Osmanlı hakkında kitaplar okuduğunu da açıklamıştı. Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara'dan sonra sosyetik iş adamı Emir Uyar'la aşk yaşadı.