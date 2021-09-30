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Ünlü modacı popunu ikonu kim olduğunu açıkladı?

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Ünlü modacı popunu ikonu kim olduğunu açıkladı?

Azerbaycan'ın uluslararası markası Aeedam by Zara Aida Yeganova'nın Onur Hazar kreatif direktörlüğünde hazırladığı "Revival" adını verdiği yeni koleksiyonun tanıtım lansmanı yapıldı.

Azerbaycan'ın uluslararası markası Aeedam by Zara Aida Yeganova'nın Onur Hazar kreatif direktörlüğünde hazırladığı "Revival" adını verdiği yeni koleksiyonun tanıtım lansmanına Hande Yener, Hakan Akkaya, Ünlü Ressam Berfin Uluman, Oyuncu Korcan Kol, Seçil Gür, Roya, İrada ibrahimova, Haci Nazim, Elchin Jafarov, Rufet Axundov katıldı. Selim Akar'ın hosted ettiği Aeedam by Zara Aida'nın yeni koleksiyonu "Revival" lansmanında Aeedam markasının kurucusu Zara Aida Yeganova Hande Yener ve Hakan Akkaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aeedam markasının vefat eden annesinin ismi olduğunu açıklayan Zara Aida, "Bugün hem revival koleksiyonumuzun tanıtım gününün annemin doğum gününe denk gelmesi benim için büyük mutluluk oldu. Annemin en çok beğendiği Türk pop yıldızı Hande Yener 'di. Bu vesileyle yanımda olduğu için çok teşekkür ederim" dedi.

Modacı Hakan Akkaya ise "Amerika koleksiyonum "Aeedam" işbirliği ile Nişantaşı'nda sadece burada satışta. Burada olmaktan mutluluk duydum" diyerek sözlerini tamamladı. Popçu Hande Yener, "Arka arkaya konserlerim oluyor. Şimdi sevgili Hakan Akkaya'dan yeni kostümler yolda. Hatta Kuruçeşme Arena konserim için bir kırmızı kostüm yaptı, bir kırmızı sormayın" dedi. Geçtiğimiz akşam terliklerle ödül törenine katılan Hande Yener'e bu konu hatırlatılması üzerine Yener, "Klişe şeyler yapmayı sevmiyorum. Değişik şeyler yapmayı seviyorum . Mesela Hakan bana transparan bir kumaş gösteriyor, gözümün içine bakıyor. Ben tabii ki Hakancığım diyorum, 90-60-90 diyorum. Seve seve giyerim diyorum" dedi. Hakan Akkaya ise ünlü pop yıldızına övgüler yağdırarak, "Hande Yener Türkiye'nin en stil sahibi pop ikonudur. Baksanıza fiziğine bugünde ayrıca liseli. Ona herşey yakışıyor" dedi.

Terlikle gittiği ödül töreni yankıları halen süren Yener Aeedam by Zara Aida markasının tanıtımında bu sefer dünyaca ünlü Versace markasının 20.000'Tl'lık botlarıyla gelerek ilgi odağı oldu.
Ünlü modacı popunu ikonu kim olduğunu açıkladı?

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