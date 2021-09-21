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Ünlü Modacı Dilek Arslan Dilber 2022 İlk Bahar Yaz Modası Trendlerine Değindi

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Ünlü Modacı Dilek Arslan Dilber 2022 İlk Bahar Yaz Modası Trendlerine Değindi

Kış Sezonuna kendi markası ile giriş yapan ve tüm gözleri üzerine alan Dilek Arslan Dilber başarılı bir ilkbahar yaz sezonunu arkasında bıraktı. Geçen yıl ki sezonlarda markası Dileq Arslan satış rekorları kırmış ve pek çok kişi tarafından tasarımları satın alınmıştı.

Dileq Arslan markası, marka değeri çok yüksek olan başarılı bir marka olmakla birlikte kullanıcılarına garanti veriyor. Son günlerde çıkan haberler doğrultusunda, hızla tükenen ürünler ve başarılı bir sezonun ardından sosyetik güzel gözünü yurt dışına diktiği yönünde duyumlar dolanıyor etrafta. Aldığımız duyumlara göre başarılı modacı kendi markası için Dubai de mağaza bakmaya başlamış bile.

Dilek Arslan Dilber, "Sadece modacı olmakla kalmayıp bu işi hakkı ile yapan kişi sonunda başarıya mutlaka ulaşır.Birçok tasarımım ile ünlü sarkıcılar, sunucular ve sporcular tarafından çok beğenildi. Bu durum beni oldukça motive ediyor ve mutlu oluyorum. Bu sayede daha üretken ve azimli bir şekilde üretmeye devam ediyorum." diyerek motivasyon kaynağının yine kendi işi olduğunu ifade etti.

Dilek Arslan Dilber, kendi markası olan Dileq Arslan'ın doğuşunu, "Oğlum doğduktan sonra avukatlık mesleğime ara verdim. Zaten modaya ilgim ve yeteneğim vardı. Ama bunu meslek haline getirmek, yakın çevremin desteği ve sosyal medya takipçilerimin isteğiyle oldu. Kalitemiz ve tarzımız ünlü sanatçılar, sunucular ve sporcular tarafından beğenilip tercih edilmeye başlanınca markamızın bilinirliği de artmış oldu. Bu işte PR çok önemliymiş bir de bunu anlamış oldum. Ama takipçilerimin ve sevenlerimin desteğini de yadsıyamam." şeklindeki sözleri ile anlattı.

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