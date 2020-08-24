Ünlü mankenlerin Doğubayazıt çıkarması
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Ünlü mankenlerin Doğubayazıt çıkarması

Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünya çapında ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, yine bir ilke imza atıyor.

Ünlü mankenlerin Doğubayazıt çıkarması
24.08.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:03

Ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla dünya çapında ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, yine bir ilke imza atıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi için doğal sahne olacak.

Aralarında Demet Şener, Didem Soydan, Deniz Akkaya, Wilma Elles, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral'ın da olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, 28 - 30 Ağustos tarihleri arasında Doğubayazıt'ta olacak. Ünlü Koreograf Yasin Soy eşliğinde ilçeye gidecek olan mankenler, Ağrı Dağı'nın eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı'nda, dünyanın en büyük ikinci meteor çukuru ve bölgenin en renkli köylerinden biri olan Meşar köyünde doğal ortamlarda çekimler gerçekleştirecek. Üç gün sürecek çekimler sırasında bölge halkının da katılımıyla renkli görüntüler elde edilecek.

Ağrı Dağı eteklerinde, tarihi İshakpaşa Sarayı ve dünyanın en büyük ikinci meteor çukurunda gerçekleştirilecek defile görüntüleri,

50'den fazla ülkede yapılacak reklam kampanyasında dünyaya sunulacak.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Doğduğum topraklar olan Doğubayazıt'a vefa borcum var.

Yapacağımız bu çalışmanın Doğubayazıt'a hem ekonomik, hem de turizm anlamında fayda sağlayacağına inanıyorum. Doğubayazıt'ın tanıtımına katkıda bulunarak bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Dijital platform defilesinin dünya genelinde yayın yapan moda ve müzik kanalları aracılığıyla 50'den fazla ülkede gösterimlerinin yapılacağını belirten Eraslan, "Dünya çapındaki etkinliklerde Türkiye'nin tanıtımına da büyük önem verdik. Şimdi, sıra Doğu Anadolu'da. Doğubayazıt'ın tarihi ve doğal güzellikleri çalışmamızın özünü oluşturacak. Türk modasını, Türk tasarımlarını, Türkiye'nin en ünlü mankenleriyle Doğubayazıt'tan dünyaya sunacağız. 21 - 24 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek şov öncesinde Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkede düzenlenecek bir kampanya ile defile görüntülerini paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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