Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar
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Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı'nın karpuz desenli deniz yatağı üzerinde verdiği cesur pozlar beğeni topladı.

İş insanı Uğur Akkuş ile mutlu bir evliliği olan güzel manken Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Şallı'dan bu sefer de deniz yatağı üzerinde çekilmiş cesur pozlar geldi.

300 BİN TL'LİK SAAT

Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'a Bodrum'da sürpriz doğum günü partisi düzenlemişti. İkili arkadaşlarına mutluluk pozları verirken, Ebru Şallı eşine yaklaşık 300 bin TL değerinde saat hediye etti.

DENİZ YATAĞI ÜZERİNDE CESUR POZLAR

Ebru Şallı, deniz tutkunu olduğu bilinen iş insanı Uğur Akkuş'a, deniz ve tekne temalı bir pasta hazırlatmıştı, 'Happy Birthday Uğur'um' diye de üstüne bir not yazdırdı.

Ünlü Manken Ebru Şallı 'karpuz' şeklindeki deniz yatağına uzanıp verdiği pozlarla gündeme geldi. otoğrafları seçerken kararsız kalınca hepsini paylaştı.

Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar
Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar
Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar
Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü manken Ebru Şallı'dan deniz yatağı üzerinde samimi pozlar - Haberler Magazin
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