Ünlü manken Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı
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Ünlü manken Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

02.03.2021 01:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:35
Ünlü manken Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

Koronavirüsü yakalanan ve durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından virüsü atlattığını ve hastaneden taburcu olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kısa sürede durumu ağırlaşan ünlü manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hastalığına ilişkin son durumu paylaştı.

KALICI HASAR KALMADI

Bugün hastaneden taburcu olduğunu kaydeden Deniz Akkaya, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi. Ünlü manken hikayesinden yer verdiği paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Sağlıkla eve döndüm. Tüm kalpten soran, arayan herkese kalp."

Ünlü manken Deniz Akkaya koronavirüsü atlattı

YAŞADIĞI ZORLU SÜREÇ HAYRANLARINI KORKUTMUŞTU

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından pembe elbiseli, elinde sopası olan dikkat çekici fotoğraf karesiyle koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Akkaya, paylaşımına, "O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş" notunu düşmüştü. Ancak durumu sonradan ağırlaşıp ateşi 39 dereceye çıkan ünlü manken, virüsün ciğerlerine kadar indiğini ve öksürük krizlerinin başladığını söylemiş, tedavisi için 4 gün hastanede yatacağı bilgisini paylaşmıştı.

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