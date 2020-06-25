Ünlü macera kampını Türk mühendislerin tasarımları süslüyor
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Ünlü macera kampını Türk mühendislerin tasarımları süslüyor

Ürdün'ün Ceraş kentindeki ünlü macera kampı Ranger'da gün boyu zorlu spor etkinliklerine katılan ziyaretçiler, yorgunluklarını Türk mühendislerin tasarımı ahşap kulübelerde atarak yeniden güç topluyor.

25.06.2020 23:56 | Son Güncelleme: 26.06.2020 00:02

Ürdün'ün Ceraş kentindeki ünlü macera kampı Ranger'da gün boyu zorlu spor etkinliklerine katılan ziyaretçiler, yorgunluklarını Türk mühendislerin tasarımı ahşap kulübelerde atarak yeniden güç topluyor.

Ranger Kampı, adeta Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho'nun "Eğer maceranın tehlikeli olduğunu düşünüyorsan rutini dene; ölümcüldür." şeklindeki sözlerini özetliyor.

Ceraş kırsalında 2014'te kurulan kamp, sıra dışılığı doğanın güzelliğiyle birleştirerek Ürdünlülere alışık olmadıkları karşılıklı rekabete ve meydan okumaya dayanan sporları yapma imkanı sağlıyor.

Macera, eğlence ve kamp içindeki yarışmalar, doğanın zenginliklerine en ufak bir zarar vermeden ağaçlardan yapılmış ahşap kulübelerde dinlenme ve huzurla devam ettiğinde benzersiz bir deneyime dönüşüyor.

Kampa zarafet katan Türk mühendisler

Kamp alanındaki küçük kır evlerinin güzelliği bir ustalığa işaret ediyor. Türk mühendislerin tasarımlarıyla süslenen ahşap evler, mekana girer girmez ziyaretçilerin dikkatini çeken özel bir karaktere sahip.

Kamp alanındaki kulübeler, ziyaretçilere ağaçların üstünde yaşama deneyimi sağlıyor. Çeşitli alanlarda girişilen maceralardan sonra kamp alanındaki 10 kulübede, etrafı çevreleyen muhteşem doğayı her yönüyle keşfetmeye sıra geliyor.

Kamp, Ceraş bölgesine bağlı "kuş geçidi" olarak adlandırılan ormanların içinde 42 bin metrekarelik bir alanda hizmet veriyor. Kampta, macera ve eğitim alanlarına ek olarak çok amaçlı eğitim odaları ve sağlık ekipleri de bulunuyor.

Ranger Kampı aynı zamanda günlük iş rutininden uzak toplantı düzenlemek isteyenler ve doğayla iç içe eğlenceli bir alanda vakit geçirmek isteyen aileler için de doğru adres sayılıyor.

Kamp tüm dünyadan ziyaretçileri ağırlıyor

Kampın kurucusu ve yöneticisi Sair Ayyaş, macera sporlarında Ürdün ve dünya şampiyonlukları bulunan bir sporcu.

AA muhabirine konuşan Ayyaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2 aydan uzun süredir kapalı olan kampın tekrar ziyaretçileriyle buluşmaya hazır olduğunu söyledi.

Kamp fikrinin öncü ve farklı bir fikir olduğunu belirten Ayyaş, "İnsanın doğa ile bağını biliyoruz. En önemlisi kamp alanı, insanların özel yaşam becerilerini uygulayabilmesine olanak sağlıyor." diye konuştu.

Kamp alanının insanlara macera sporları yapmanın yanında çadırlarda ya da ahşap kulübelerde dinlenme imkanı da sağladığını aktaran Ayyaş, "Ahşap kulübeler, Türk mühendisler tarafından ağaçlara inşa edildi ve Ranger Kampı'na özel ve ayırt edici bir zarafet kattı. Kamp şu anda eğitim ve insanların kendilerini geliştirmeleri için dünyanın her yerinden şirketlere, uluslararası organizasyonlara ve yabancılara hizmet veriyor." dedi.

Her yaş grubuna uygun aktiviteler mevcut

Çeşitli meslek gruplarında çalışan macera sporları tutkunu yaklaşık 50 eğitimci, kampa gelenlerin güvenli bir şekilde spor yapmalarını sağlamak ve macera sporunda birbirlerine meydan okumak isteyenlerin yarışmalarını organize etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitimcilerden Selam Dada, bu işi çok farklı bulduğu için seçtiğini belirterek, "Kamptaki sporlar tehlike açısından farklılık gösterir ve her spor diğerinden farklıdır, kampta her yaş için uygun yüksek ve alçak alanlar var." dedi.

Bir diğer eğitmen Abdullah Cemal ise, kampta herkesin sağlığını korumak için bütün ekipmanların bulunduğunu söyledi.

Cemal, macera sporlarını seven herkesi eğlenmek ve muhteşem manzaraya sahip ahşap kulübelerde güzel vakit geçirmek için kampa davet etti.

Ünlü macera kampını Türk mühendislerin tasarımları süslüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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