Ünlü kuaför Samet Zili'den müşterisine ilginç doğum günü hediyesi: Bir yıl boyunca ücretsiz saç bakımı

Londra'da yaşayan ünlü kuaför Samet Zili, 4 yıldır saç bakımını yaptığı müşterisine doğum günü hediyesi olarak bir yıl boyunca ücretsiz saç bakımı hizmeti vereceğini söyledi. Zili, zaman zaman müşterilerine böyle hoş sürprizler yaptığını da aktardı.

Müşterilerine zaman zaman ücretsiz saç bakımı hizmeti hediye ettiğini belirten Samet Zili, "Yılın belli dönemlerinde sürekli gelen müşterilerime yıllık ücretsiz saç bakımı hediye ediyorum. Bu yıl da Tuğba İnceöz hanım bu hediyeden faydalanacak. Tuğba Hanım dört yıldır düzenli müşterimizdir" dedi.

BİR YIL ÜCRET VERMEYECEK

Londra'da yaşayan ve Gıda Mühendisi olan Tuğba İnceöz, bir yıl boyunca saç bakımını ücretsiz olarak yaptırabilecek.

MODA HAFTALARININ VAZGEÇİLMEZ SAÇ TASARIMCISI

Kendisi Londra'da yaşayan Samet Zili belirli dönemlerde Paris, Dubai, İtalya, Monako, Berlin ve İstanbul'da da hizmet veriyor. Ayrıca birçok moda defilesinde de saç tasarımı yapan Zili, İstanbul Fashion Week, Paris Fashion Week, Londra Fashion Week gibi önemli moda haftalarında ünlü modellere saç tasarımı yaptı.