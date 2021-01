Ünlü kuaför Orkun Baykut, Ariana Grande ile çalışmaya hazırlanıyor

Ünlü kuaför Orkun Baykut, Amerikalı şarkıcı Ariana Grande ile görüşmek için pandemi koşullarının iyileşmesini bekliyor.

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande'nin sahne şovlarında stilist olarak ünlü Türk kuaför Orkun Baykut ile çalışacak. Grande ile görüşmek üzere ABD'ye gitmeyi planlayan Orkun Baykut, pandemi engeline takıldığını ve görüşme için Covid-19 şartlarının hafiflemesini ve alınan önlemlerin azaltılmasını beklediğini söyledi.

İkili arasındaki görüşme gerçekleştikten sonra, hazırlıklara başlanması planlanıyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN KUAFÖRLÜĞÜNÜ YAPARKEN, AYNI ZAMANDA EĞİTİM VERİYOR

Ünlülerin kuaförlüğünü yaparken, aynı zamanda eğitim de verdiğini dile getiren Orkun Baykut, "2013'te kuaförlük mesleğine adım attım. Ortaklarım ile 2018'de The Most Nişantaşı, 2019 yılında ise Florya şubelerini açarak yoluma devam ettim. Aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı Master Class Seminerleri ile dünya çapında saç eğitimleri verdim. 1 Mart 2018 tarihi itibarıyla kendi salonlarımızda hizmet vermeye başladık. Kurucularından olduğum The Most Hair Design Studio, İlkbahar-Yaz-Sonbahar-Kış çalışmalarıyla sektöre ve müşteriye en son trendleri sunan öncü bir kuruluş olmayı başardı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı