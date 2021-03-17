Ünlü kişilerin hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan bilgisayar korsanının sonu belli oldu
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Ünlü kişilerin hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan bilgisayar korsanının sonu belli oldu

17.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:36
Ünlü kişilerin hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan bilgisayar korsanının sonu belli oldu

ABD'de bir bilgisayar korsanı, iki suç ortağı ile birlikte Elon Musk, Bill Gates ve Barack Obama gibi isimlerin Twitter hesaplarını ele geçirerek Bitcoin dolandırıcılığı yaptı. Yakalandıktan sonra hapis cezasına çarptırılan korsan, 17 yaşında iken işlediği suç nedeniyle Florida savcılığı ile anlaşarak 3 yıl ceza almayı kabul etti.

Graham Ivan Clark isimli bilgisayar korsanının liderliğindeki dolandırıcılık operasyonunda, Kim Kardashian, Kanye West, Elon Musk, Bill Gates ve Barack Obama gibi kişilerin profilleri ele geçirilmişti. Graham Ivan Clark, 17 yaşında iken işlediği suç nedeniyle Florida savcılığı ile anlaşarak 3 yıl ceza almayı kabul etti.

Ünlü kişilerin hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan bilgisayar korsan suçunu kabul etti

ELE GEÇİRDİĞİ HESAPLARDAN BAĞIŞ İSTEDİ

15 Temmuz'da yaşanan olayda, ele geçirilen hesaplardan aynı anda Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atılmıştı. Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü. Örneğin dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın hesabından yapılan paylaşım, "Bitcoin'i destekliyoruz ve sizin de desteklemeniz gerektiğine inanıyoruz. Aşağıdaki hesaba göndereceğiniz her Bitcoin'in iki katı sizin hesabınıza geri yatırılacak" şeklindeydi. Bill Gates'in hesabından da, "Siz 1000 dolar gönderin, ben size 2000 dolar yollayacağım" mesajı paylaşıldı.

Ünlü kişilerin hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yapan bilgisayar korsan suçunu kabul etti

İKİ SUÇ ORTALIĞIYLA SOYGUN YAPTI

Ünlü isimlerin de hesapları kullanılarak yapılan bu dolandırıcılıkta, o dönemki değerle 117 bin dolarlık bitcoin bağışı yapılması sağlandı. Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti. Olayın ardından suçunu kabul eden Clark'ın avukatı ise dolandırıcılıkla elde edilen paranın mağdurlara geri verilmek üzere yetkililere aktarıldığını söyledi. İddiaya göre, Clark, Twitter çalışanı taklidi yaparak, sisteme girmeyi başardı ve iki suç ortağı 22 yaşındaki Nima Fazeli ve 19 yaşındaki Mason Sheppard ile birlikte soygunu yaptı.

229 gündür cezaevinde olan IIvan Clark'ın ve reşit olmadığı yaşta işlediği suç nedeniyle cezasının kalan kısmını bir eğitim kampında geçirebileceği belirtiliyor. Ayrıca Clark'ın bilgisayarlara olan erişimi, işlediği suç nedeniyle güvenlik güçlerinin iznine bağlı olacak.

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Haber Yorumları (1)
AGA: idam edilir idi 17 oldugu icin bu ceza yani herkes ceza az yapmak istemesin kisacak agir cezasi var ock ulke de biz de agir cezasi olacak
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