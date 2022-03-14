Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı - Haberler

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Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı

Haberler.com - Dünya
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Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ünlü bir işletmenin ortasında, kadın müşterilerin de baktığı sırada şortunu indirip kendini tatmin eden 27 yaşındaki Blake Reign isimli şahıs, polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki ünlü işletmede meydana gelen olay, herkesin ağzını açık bıraktı. Evsiz olduğu belirtilen 27 yaşındaki Blake Reign isimli şahıs, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde işletmeye gitti.

10 DAKİKA BOYUNCA KİMSE MÜDAHALE EDEMEDİ

Görgü tanıklarının ifadesine göre yaklaşık 10 dakika boyunca kendini tatmin eden şahıs, çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Mide bulandıran anları kayıt altına alan Alyssa DiMaria isimli kadın, şahsa bağırmalarına rağmen hareketini kesmediğini belirtti.

POLİSİ GÖRÜNCE KOŞMAYA BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, restorana girerek şahsı tutuklamak istedi. Ancak Reign bu sırada kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı

Haberler.com - Dünya

Cinsellik, Polis, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (3)

lavinia :

iğrenç

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Eğrioturdoğrukonuş:

Bizim muhalefetin Türkiye yaşanmaz terk edeceğim diyor ya. hadi gidin eşinizle yemek yerken izlersiniz.

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Bir sandık portakalı çürük bir portakal yüzünden atamayacağın için ne Türkiye ne de ABD hep böyle değil. Türkiye'de de belediye otobüsünde bunu yapanları gördük ne olacak şimdi! "Siz de o zaman Arabistan'a gidin madem" mi diyeyim olur mu olmaz bana yakışmaz.

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