Ünlü isimlerin yılbaşı planı! 3... 2... 1... Evdeyiz!

Samimi bir geceTürkan Şoray: Ben zaten her sene evimde giriyorum yeni yıla. Bu yıl da evimde, sıcak bir ortamda, televizyon karşısında olacağım. Kardeşim ve kızımla birlikte samimi bir yılbaşı gecesi geçireceğiz.

Samimi bir gece

Türkan Şoray: Ben zaten her sene evimde giriyorum yeni yıla. Bu yıl da evimde, sıcak bir ortamda, televizyon karşısında olacağım. Kardeşim ve kızımla birlikte samimi bir yılbaşı gecesi geçireceğiz. Ev şıklığında, içinde kendimi rahat hissedeceğim bir kıyafet giyeceğim.

TV seyredeceğiz

Filiz Akın: Yılbaşı gecesi eşimle televizyon seyretmeyi planlıyorum. Sevdiklerimizle de yeni yıl dileklerimizi paylaşacağız. Kendimi iyi hissedeceğim, günlük şıklığı olan bir kıyafet giyeceğim.

Sofra kuracağız

Beyza Şekerci-Engin Hepileri: Herkes gibi biz de bu yılbaşında evdeyiz. Geleneksel yılbaşı soframızı hazırlayıp ailemizle yemek yiyeceğiz. Birkaç senedir alışkanlık halini alan hindi menümüzü uygulayacağız. Ona salata ve zeytinyağlılar eşlik edecek. Biz kendi adımıza 2020'den gereken dersleri aldık. Dünyadaki birçok bilinçli insanın da aynı duygulara sahip olduğunu düşünüyoruz. 2021 için başta sağlık, sonra huzur ve özgürlüğümüze kavuştuğumuz günler diliyoruz. ve en önemlisi her günümüzün kıymetini bilebilmeyi, bu seneyi geçirdikten sonra hiç unutmamalıyız.

Köpeğimle baş başa

İrem Derici: Şarkım tam gece yarısı çıkacağı için evde olacağım. Bütün yılım evde köpeğimle geçti, yeni yıla da onunla baş başa gireceğim. Kendime güzel bir akşam yemeği hazırlar, bir kadeh de şarap açarım. Nasılsa artık alıştım yalnızlığa.

Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, yeni yılı Bodrum'da arkadaşları ve aileleriyle karşılayacak.

Nar, tombala plak, mum şart

Ahmet Ümit: Yılbaşı gecesi benim için herhangi bir gece gibidir, özel bir kutlama ritüelim yoktur ama pandemi öncesinde ertesi günü, ayın 1'inde Beyoğlu'nda arkadaşlarımla bir öğle rakısı yapmak gibi bir rutinim vardı. Bu sene olamayacak tabii...

Ceyda Düvenci: Pandemi öncesinde yılbaşlarında dostlarımızla upuzun bir sofra kurardık. Sofrada mutlaka yılbaşı süsleri, etrafta mumlar ve birkaç nar olur. Herkesin tabağına, içinde bereketi sembolize eden küçük objeler olan bereket keseleri, bir de yeni yıl dileklerini yazmaları için boş kağıtlar bırakırım. Nar patlatırız, mutlaka tombala oynarız. Yılbaşı müzikleri çalarız ve televizyonu açmayız. Sofrada çeşit çeşit yemekler ve sohbet olur.

Şebnem Bozoklu: Her yıl 31 Aralık'ta evinde olan biriyim. Aileden gelen alışkanlıkla yeni yılı karşılamak için güzel, özel bir sofra kurarım. Sevdiğimiz yemekleri hazırlarız. Mutlaka özenli giyiniriz. Müzik en sevdiğimiz şeydir. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi Kanat (Atkaya) plakları döndürür.

Sporcular aileleriyle

Mustafa Cengiz (G.Saray Başkanı): Eşim, çocuklarım, torunlarım ile birlikte evimizde aile yemeğinde bir araya geleceğiz.

Abdurrahim Albayrak (G.Saray 2. Başkanı): Pandemiden ötürü herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerekli. Biz de evimizde çekirdek aile olarak yılbaşı akşamını geçireceğiz.

Eda Erdem (Fenerbahçe Opet kaptanı): Yeni yıla eşim Erdem ve köpeğimiz Gigi ile evimizde gireceğiz. Benim pişireceğim ve güzel olacağını umduğum et ve salata ağırlıklı, sağlıklı bir menüyü yiyeceğiz. Sonrasında ailelerimizle görüntülü konuşacağız, karşılıklı tebrikler, hediye değiş tokuşu ile yeni yıla gireceğiz.

Yusuf Yazıcı (Milli futbolcu): Ailemle birlikte Trabzon'da geçireceğim.

Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers'lı milli basketbolcu): Takımdan ayrı çalıştığım için evde dinlenerek geçireceğim.

Cedi Osman (Cleveand Cavaliers'lı milli basketbolcu): Takımla birlikte Indiana'da olacağız. O gün Pacers ile maçımız var. (TSİ 23.00) Daha sonrasında ise evime gidip dinleneceğim.

Mete Gazoz (Milli okçu): Normal zamanlarda ailemle çok fazla vakit geçiremediğim için yılbaşında onlarla olacağım.

Ferhat Arıcan (Milli cimnastikçi): Bu yılbaşını ailemle geçireceğim.

Melih Mahmutoğlu (F.Bahçe Beko kaptanı): Yeni yıla evimde gireceğim. Zaten tedbirler kapsamında hepimizin yapması gereken de bu. Ailemle yemek yiyecek ve vakit geçireceğim. En sevdiğim yemek fırında tandır. Bu özel gecede onu pişireceğiz. Herkese sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim.

Kaynak: Hürriyet