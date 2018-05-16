Uyuşturucu Davasında 5 Yıl Karar Çıktı: Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren'e Hapis Cezası

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı.

5 YIL SONRA KARAR AÇIKLANDI

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.

CENK EREN'E 6 YIL 3 AY HAPİS

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

GİZEM VE ÇAĞATAY'A DA CEZA

Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

MADDE KOKAİN OLUNCA CEZA ARTIRIMI UYGULANDI

Mahkeme Cenk Eren'e "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme cezada artırım uygulayarak, 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada "iyi hal" indirimi de uygulayan mahkeme Cenk Eren'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

ERTELEME KARARI UYGULANMADI

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.

7 KİŞİYE TUTUKLAMA

Duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün, Şeref Deniz tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi.

KARAR ONANIRSA HAPSE GİRECEKLER

Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. Cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek. Cenk Eren'in cezası 5 yıldan fazla olduğu için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.