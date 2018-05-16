Uyuşturucu Davasında 5 Yıl Karar Çıktı: Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren'e Hapis Cezası
Ünlü isimlerin yargılandığı uyuşturucu davasında mahkemeden ceza yağdı. Cenk Eren 6 yıl 3 ay, Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davasında karar çıktı.
5 YIL SONRA KARAR AÇIKLANDI
Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığı bilgilere göre, ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay'ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.
CENK EREN'E 6 YIL 3 AY HAPİS
Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.
GİZEM VE ÇAĞATAY'A DA CEZA
Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.
MADDE KOKAİN OLUNCA CEZA ARTIRIMI UYGULANDI
Mahkeme Cenk Eren'e "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme cezada artırım uygulayarak, 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada "iyi hal" indirimi de uygulayan mahkeme Cenk Eren'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
ERTELEME KARARI UYGULANMADI
Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.
7 KİŞİYE TUTUKLAMA
Duruşma salonunda bulunan ve değişik hapis cezalarına çarptırılan Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu ile SEGBİS ile duruşmaya katılan Mehmet Akgün, Şeref Deniz tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında ise yakalanarak tutuklanmaları kararı verildi.
KARAR ONANIRSA HAPSE GİRECEKLER
Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı. İstinaf ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin verilen cezaları onaması halinde karar kesinleşmiş olacak ve sanıklar cezalarını çekmek üzere hapse girecek. Cezayı bozması halinde ise dava yeniden görülecek. Cenk Eren'in cezası 5 yıldan fazla olduğu için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor.
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NE SUÇLARI VAR HAYATDAN ZEVK ALMAYA ÇALIŞMAKDAN BAŞKA??????? YAKINDA SIRF GÜLÜMSEYEN İNSANLARI SIRF HAYATDAN ZEVK ALIYOR DİYE İÇERİ ATRLARSA ŞAŞMAM. BEN AMSTERDAMDA YAŞAMAK İSTİYORUM EN AZINDAN OTUMU İÇER KEYFİME BAKARIM.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Artizler sizi??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İyi hal indirimi olmazsa, gece uyuyamam. Bunalıma girerim.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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girmez bunlar hapiseCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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otur günahı yoktur demişlernedir kardeşim hırsızı uğursuzu katili dışarda kimsenin umurunda deyil sanki adamlar vatana hayinlik yaışlar gibi cezaya çarptırılıyorlar tamam iyi bişey yapmamışlarda o kadar ceza neyin cezası?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır