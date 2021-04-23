23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları

Aralarında Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Acun Ilıcalı, Esra Erol'un bulunduğu birçok ünlü isim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını sosyal medya hesaplarından yaptığı anlamlı paylaşımlarla kutladı.