23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları
Aralarında Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Acun Ilıcalı, Esra Erol'un bulunduğu birçok ünlü isim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını sosyal medya hesaplarından yaptığı anlamlı paylaşımlarla kutladı.
Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yaşında. Koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu anlamlı gün, sosyal medyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.