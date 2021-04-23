23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Aralarında Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Acun Ilıcalı, Esra Erol'un bulunduğu birçok ünlü isim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını sosyal medya hesaplarından yaptığı anlamlı paylaşımlarla kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 23 Nisan 1920'de açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yaşında. Koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu anlamlı gün, sosyal medyada büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İşte ünlü isimlerin 23 Nisan paylaşımları...

NİLÜFER

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

CÜNEYT ARKIN

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

ACUN ILICALI

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

PINAR ALTUĞ ATACAN

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

EBRU ŞALLI

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

ESRA EROL

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

TÜRKAN ŞORAY

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

EROL KÖSE

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

GUPSE ÖZAY

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

MİNE TUGAY

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

NİHAT ODABAŞI

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

CANSU TOSUN

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm coşkusuyla kutlanıyor! İşte ünlü isimlerin paylaşımları
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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