Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, koronavirüs vakalarının artmasının ardından İstanbul'da konser, festival ve etkinliklerinin iptal edilmesine sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren konser, festival ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. AVM gibi birçok sosyal alanın insanlarla dolu olmasına rağmen, sanat etkinliklerinin yasaklanmasının tutarsızlık olduğunu belirterek yasağa tepki gösterdi.

İşte yasağa tepki gösteren bazı ünlü isimler...

LEVENT ÜZÜMCÜ

"Tek nefes alacağımız yer açık hava oyunları ve konserleriydi. Gelen tüm seyircilere ateş kontrolü yapılıyor; maskeli bir şekilde 1,5 metre aralıklı mesafede oturuyorlardı. Size, 'Sizden destek bekleyen sizin gibi olsun, gölge etmeyin yeter' demiştik, onu da beceremediniz."

HANDE DOĞANDEMİR

"Açık hava kültür sanat etkinliklerinde çalışanlar için bir çözüm var mı? Alışveriş merkezileri, uçaklar tüm kapalı mekanlar tıklım tıklım doluyken açık hava etkinlikleri neden? İlginç bir pandemi yönetimi. Aklına yatan var mı?"

GAYE SU AKYOL

"Önlem adı altında birilerinin mesleklerini icra etmelerini yasaklıyorsan, o meslekten geçindirdikleri hayatlarını ekonomik olarak garanti altına almak zorundasın. Sosyal devlet budur."

HARUN TEKİN

"Başka yollar bulunacak, başka şeyler yapılacak. dayanışmanın bütün yolları denenecek. hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tedbiri de istibdadı da anlayan anlatacak. Müzik, uygarlık tarihi boyunca her toplumda var, yine olacak. Başka ne var, ne yoksa, hepsini de yine biz anlatacağız."

MERT FIRAT

"Uçaklar, havaalanları, marketler, pazar yerleri, miting alanları, kafe ve restoranlar ve diğer toplanma alanları açık. Yani hiç sorun yok?"

YONCA LODİ

"Kitap okumanın ceza olarak verildiği bir ülkede sanatla uğraşmaya çalışan bir avuç insanız işte! Gerçekten çok üzgün ve bezginim."